行賄海巡安檢所長包庇私菸遭拒，前巡防兵遭判刑。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/17 22:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕已退伍的海巡署巡防兵徐男與友人為走私香菸，竟以每趟5萬元以上代價，向新竹安檢所湯姓士官長行賄，希望他包庇放行，所幸湯男不為所動，還以密錄器蒐證並向長官陳報，新竹地院依行求賄賂罪將3人判刑。

法官調查，徐男前為海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊巡防兵，111年3月退伍，謝男與徐男因承包工程而認識，林男則為謝男朋友。湯男則為徐男先前服役之長官，自107年起至112年6月擔任第八岸巡隊新竹漁港安檢所士官長。

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徐男與謝、林為求輸入私菸，112年3月7日2時前往新竹安檢所向湯男表示，打算以快艇或舢舨輸入私菸，每次數量約30至50箱，並願以每次5萬元代價，請求不予查緝而包庇放行。然而湯男均不應允，並將徐男的LINE加以封鎖。

徐男遭湯男拒絕後猶不死心，由謝、林2人於112年5月一同前往新竹安檢所，謝男向湯男宣稱認識三顆泡泡的長官（指上校級軍官），他們就只是要做菸（指輸入私菸）而已就這麼簡單，每次船進來，就是5萬給你，你若欠錢，你跟我說，30萬、50萬都隨便你。

林男則向湯男表示：只要是你的班，我們再走（指輸入私菸）就好，你就相信我們啦。

經湯男將此事陳報長官，並主動提供執行職務所配戴密錄器影像檔案，而法務部廉政署北部調查組搜索徐、謝、林男住處，始悉上情。

法官審酌徐男因從事軍職而認識湯男，竟於退伍後不思以正當管道賺取財物，反而行賄士官長湯男，求其違背職務包庇輸入私菸；湯男拒絕後，又居中牽線，促由被告謝、林再次出面行賄，其等3人所為，對於公務員執行職務所造成之信任程度破壞、對於社會秩序風氣所造成之影響，最後依非公務員共同犯貪污治罪條例行求賄賂罪，將3人分別判刑4到5月。

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