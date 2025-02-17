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    台中新光三越被噹後急送防護計畫 又因防護重點不明遭退件

    氣爆第5天，台中新光三越被噹後下午急送防護計畫，又因防護重點不明遭退件。（記者蘇孟娟攝）

    氣爆第5天，台中新光三越被噹後下午急送防護計畫，又因防護重點不明遭退件。（記者蘇孟娟攝）

    2025/02/17 20:48

    〔記者蘇孟娟、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越發生氣爆釀重大傷亡，遭勒令無限期停業，因氣爆造成建築毀損，台中市都發局二度要求業者須提報加強防護計畫備查，但氣爆逾5天遲等不到相關計畫，都發局今撂重話，指事故現場公安維護情形不佳，已涉及公共危險，由該公司負全部法律責任，新光三越終趕在今下午送件，但因提送的建築物外牆整修施工架申請書，僅見「鷹架架設工程」計畫，連安全防護措施均未附，遭都發局退件，都發局限時明日前須先拆除外牆有立即危險物，否則就開罰，至於加強防護計畫3月15日前提出。

    台中新光三越氣爆災後建物毀損嚴重，都發局災後要求業者須立即改善有安全疑慮的外牆毀損物，並提加強防護計畫備查，但業者不但未提相關計畫，連外牆毀損搖搖欲墜恐影響公安的部份遲未改善，都發局昨日二度發文要求，但等到今日上午仍未等到送件，都發局撂重話，要新光三越自負法律責任。

    因意外現場迄今公安維護情形不佳，已涉及公共危險，都發局今再發文限新光三越須在2日內先完成外牆立即危險物清除，明日若未完成即開罰。

    新光三越指出，因涉專業委請建築師擬定加強防護計畫後，今日下午已派人親送件；至於現場危險物拆除作業因很多需要搭鷹架後安全拆除，也委請專業建築師進行中。

    不過，新光三越今日下午派人親送加強防護計畫後，都發局指出，因新光今日下午1時30分向都發局提出建築物外牆整修施工架申請書，即刻指派專人審查，經查該緊急災害的安全維護尚未檢附建築物外牆搶修施工計畫書，僅見鷹架架設工程計畫，尚缺施工項目、施工工法、施工動線、施工材料、施工機具等，因此已予以退件，要求新光三越儘速補齊申請書圖文件並向都發局報備。

    此外，將先要求改善外牆有立即危險物的的拆除，加強防護計畫3月15日前提出。

    外界關切何時能開放進入取物，都發局指出，因建築包括樓板等構造部分嚴重破損變形等，多有安全之虞，業者應提出經建築師或專業技師確認進出動線範圍，及所涉樓層安全無虞證明文件，除報都發局備查外，另應洽檢警消等機關同意才得以進入。

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