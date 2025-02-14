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    首頁　>　社會

    媒體報導直銷業亂象挨告誹謗 南院判無罪

    莊姓週刊記者報導直銷亂象挨告誹謗，台南地檢署指其影射當事人損害名譽起訴，台南地院判決無罪。（記者王捷攝）

    莊姓週刊記者報導直銷亂象挨告誹謗，台南地檢署指其影射當事人損害名譽起訴，台南地院判決無罪。（記者王捷攝）

    2025/02/14 09:19

    〔記者王捷／台南報導〕莊姓週刊記者報導直銷業亂象的新聞，台南地檢署認為與公益無關誹謗罪起訴，但法官認為，若報導內容全架空，新聞就與創作無異，不僅違背記者監督社會的職責，也違反憲法保障的新聞與言論自由，因此判莊姓記者無罪。全案仍可上訴。

    莊姓記者在2022年寫了新聞，內容涉及某公司「藍鑽經理」H男的私生活，指稱其與多名女性發展關係，並影射與林姓女子有關。林女認為報導損害其名譽，向檢方提出誹謗告訴。

    檢方認為，報導與公益無關，雖未明示告訴人姓名，但仍可藉由內容與照片辨識，告訴人身邊的友人與同事都能認出她的身分，導致社會評價受到影響。此外，報導標題以「拋家棄子」、「小後宮」等字眼形容H男行為，容易使閱聽人聯想該名女子與H男有不正當關係，進而對其產生負面觀感，構成誹謗罪。

    莊男在庭審過程中辯稱，報導內容的核心是揭露直銷業內部亂象，而非針對個人抨擊，且其所揭露的內容，皆來自相關人士提供的證詞與錄音紀錄，並非捏造。辯護律師也強調，報導並未指名道姓，照片亦經過處理，不足以讓一般社會大眾辨識當事人身分，檢方主張的「影射」罪名，並無具體證據支持。

    法官則認定，若對新聞報導要求過度苛刻，認為媒體在報導涉及人物時，必須完全模糊人、事、時、地、物的所有細節，否則即構成誹謗，這將導致新聞報導淪為文學創作，無法有效發揮監督社會的功能，也違反憲法保障的新聞自由原則，最終判決無罪，全案仍可上訴。

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