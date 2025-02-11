不滿被分手縱火燒前男友車 6旬婦認罪賠50萬換緩刑

曾姓婦人不滿被分手，至前男友住處外縱火，燒毀對方轎車。基隆地院審理後判曾婦6月徒刑，緩刑5年。（記者林嘉東攝）

2025/02/11 16:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕6旬曾姓婦人不滿被分手，竟買一桶汽油至前男友住處外縱火，燒毀對方轎車。基隆地院審理後，依放火燒燬他人所有之自用小客車，致生公共危險罪，判曾婦6月徒刑，考量她當庭與男方達成調解，賠償50萬，給予曾婦緩刑5年，緩刑期間內付保護管束，並禁止對男方實施家庭暴力。

判決指出，62歲曾姓婦人被分手後，心生不滿，去年10月間某日凌晨3時許，騎車至新北市加油站先替自己的機車加油，再買了一桶汽油，騎至前男友住處外，朝停在屋外的轎車潑灑汽油後，持打火機點燃，燒毀前男友的愛車，直至對方在睡夢中驚醒後報警；警方調閱監視器查出曾婦縱火，檢方調查後，將她依涉犯公共危險罪起訴。

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法院審理時，曾婦坦承犯行，法官審酌曾婦因與男方有感情糾紛，一時忿忿不平才犯案，非屬惡性重大之縱火犯，且火勢短時間內撲滅，未發生人身傷亡，若判處最低刑度1年，未免過重，考量曾婦與前男友當庭達成調解，願意賠償50萬元，判處曾婦6月徒刑，緩刑5年。緩刑期內付保護管束，並禁止對男方實施家庭暴力。

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