地方爸爸好開心！ 開學日遇女警花 175cm長腿警、柔道高手都來了

第三分局由可愛的警察大頭娃娃率隊現身國小護童。（警方提供）

2025/02/11 14:32

〔記者許國楨／台中報導〕寒假結束，今日（11日）起各國小正式開學，台中市警方也啟動「護童專案」，守護孩子們上下學安全，各分局除發文宣品、戳戳樂等互動，第五、六分局也出動175cm長腿、柔道高手女警花到場宣導，亮麗外型不只吸引孩子的目光，家長們也忍不住停下來狂看，甚至有人小聲討論：「這是模特兒來拍片嗎？」

今日起開學，台中市警方啟動「護童專案」大搞創意，第一分局由牛奶方盒警探，拉著玩偶宣導防詐，也有文昌筆、護身符發放，第二警分局則是針對北區9所國小加強校園周邊安全維護、交通疏導，期間中華國小還別出心裁，製作符合「元宵節」節慶氛圍的各式燈籠，放在校門前迎接，讓學童喜迎開學第一天。

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第三分局由副分局長鄭又銘與可愛的警察大頭娃娃率隊現身南區和平國小，手中提著象徵智慧與光明前程的甜甜蛇小提燈，學童們瞬間眼睛一亮，立刻精神奕奕，開心地邁步進入校園，第四分局則製作吸睛大型戳戳樂，師生看到這座造型吸睛的戳戳樂可以直接「開戳」抽獎，全部暴動陷入瘋狂，驚呼連連大讚警察的用心。

此外，第五分局、第六分局請來女警花宣導，其中五分局四平所女警陳姵羽笑容甜美，卻是柔道3段高手，曾榮獲全國柔道錦標賽冠軍，因服務親切讓許多民眾印象深刻，也曾登上媒體版面，今天站在路口指揮交通格外吸睛。

六分局則是由巡官邱芷瑩協助發放「熊熊毛巾」，邱面貌清秀、身高175公分，特來校園護幼苗，吸引許多親子目光，紛紛停下腳步合照，也為護童專案增添亮點。

五分局四平所女警陳姵羽笑容甜美。（警方提供）

六分局175cm長腿女巡官邱芷瑩。（警方提供）

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