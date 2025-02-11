少女找同學壯膽赴約見網友 均慘遭惡狼蹂躪
少女赴約找同學壯膽，均慘遭惡狼蹂躪！（情境照）
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕小心網路惡狼無所不在！
有兒少性剝削前科的新竹縣湯姓男子，透過臉書認識國中女生小美，隨即約出見面，小美找同學小如共同赴約壯膽，沒想到二人都被載往郊區於車內後座猥褻、性侵得逞，新竹地院再將湯男判刑3年半。
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法官調查，湯男前因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經新竹地院判處有期徒刑2年，緩刑3年確定，卻未知悔改，於緩刑期間的前年12月間，經由社群網站臉書認識未滿14歲少女小美，隨即相約見面。
小美偕同另名未滿14歲的少女小如於當天晚間，在新竹縣竹東鎮與湯男碰面，2名少女被湯男載往郊區無人車行經之處，湯男先在小客車內後座親吻小美不成，以手觸摸小美胸部。
湯男接著親吻小如嘴巴，又將一手伸入小如衣服內觸摸胸部、另一手手指則伸入內褲後插入陰道數秒鐘，以此方式為性侵得逞。
經兩名少女將上情告知學校，經校方通報財團法人勵馨社會福利事業基金會之後報警查獲。
法官認為，湯男先前已因違反兒童及少年性剝削防制條例案件，經判決應執行有期徒刑2年、緩刑3年確定，未惜取國家給予之寬典，潔身自好，竟又在緩刑期間內犯下本案，對於社會秩序潛藏著相當程度之危害。
法官審酌被告明知2名少女於案發時為國中生，對於性與身體之自主能力及判斷能力均尚未成熟，思慮亦未周詳，竟為滿足個人私慾，在車輛後座對2女為猥褻、指侵之性交行為，所為實屬不該。最後法官依猥褻與性侵幼女罪將湯男判刑3年6月。