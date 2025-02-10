掛假牌被盯上！ 竟是毒咖啡分裝場 保養聖品「靈芝」攏係假

郭男駕駛懸掛假牌的BMW轎車被警方盯上。（警方提供）（記者許國楨攝）

2025/02/10 00:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市刑警大隊偵辦一起偽造車牌案，發現一輛懸掛假牌的BMW轎車經常趁著深夜出沒，查出36歲郭姓車主有多項毒品前科，懷疑從事不法鎖定，循線在其租住處查獲毒咖啡包分裝場，還刻意將外包裝標示成保養聖品「靈芝」掩人耳目，躲避查緝，警詢後依毒品等罪嫌送辦，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵一隊長連玉松今天說明案情指出，該隊去年底偵辦偽造車牌案時，鎖定郭男涉案，經多日跟監蒐證，發現他疑似從事毒品交易，見時機成熟向台中地檢署聲請搜索票上門查緝，當場查獲咖啡包16包（毛重71公克）、K他命15包（毛重64公克）、電子磅秤、研磨器、封口機、K盤、分裝袋、果汁粉，以及偽造車牌2面等相關證物。

請繼續往下閱讀...

經查，郭男為掩人耳目，將毒咖啡包外包裝印上「珍品靈芝—來自自然 取自自然」等字樣標註，試圖偽裝成養生保健聖品，躲避警方查緝，但此舉不僅欺騙消費者，更可能導致誤食，危害社會安全，經鑑驗，這些咖啡包均含毒品成分，足以影響使用者健康，甚至引發嚴重後果。

且郭男為使毒品更適於販賣、施用，將毒品加入一定比例果汁粉末，製品初步完成後，復以去蕪存菁優純化、除臭增香美味化及精益求精美觀化、研粉、加料及乾燥化等接續加工，再以精美包裝袋包裝，製造毒品不法犯行證據確鑿，警詢後依使用偽造特種文書及毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長李明道呼籲，新興毒品無論是咖啡包、果汁包或是茶包，經常以精美又新潮包裝吸引年輕人目光，使用者在不清楚毒品劑量與成分，可能出現心跳加速、血壓升高、心律不整及意識不清等症狀，且猝死風險極高，切勿因一時好奇而嘗試，另民眾發現可疑不法情事，請立即向警察機關檢舉、報案，共同維護本市治安。

警方循線上門查獲毒咖啡包分裝場。（警方提供）

毒咖啡包外包裝印上「靈芝」，企圖掩人耳目。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法