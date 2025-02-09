高雄分屍案》開挖化糞池追關鍵頭顱？專案小組：先確認失蹤兄嫂下落

冷血翁張介宗涉殺3婦分屍案，陸續在前鎮河撈獲失蹤婦內臟、人體組織。是否開挖張嫌住處公寓化糞池？檢警專案小組持保守態度，也暫未考慮。（記者黃良傑攝）

2025/02/09 23:18

〔記者黃良傑／高雄報導〕冷血翁張介宗涉殺3婦分屍案，雖尚未尋獲死者頭顱，但已比對出2失蹤婦內臟、皮肉組織，確定遇害。是否開挖張嫌住處公寓化糞池？檢警專案小組持保守態度，強調開挖化糞池，主要尋找馬桶沖走消失的內臓、碎骨肉，非搜尋頭顱方法。

因該宅鑑驗出血跡噴濺3組女性DNA，其中2組經比對前鎮河撈起的屍塊，包括林婦身體組織、肢解的手腳，以及張婦胸皮DNA都吻合。若能再比對到最後一位失蹤婦、凶嫌兄嫂黃女，開挖化糞池的條件將不存在。

請繼續往下閱讀...

專案小組表示，開挖化糞池是防死者內臟、碎骨遭扔棄馬桶沖至化糞池，例如2013年廚師陳佳富殺害胞妹後，以絞肉機碎屍並沖入馬桶，警方最終開挖化糞池尋找肉渣、內臟，但高雄3失蹤婦雖頭顱尚有未找到，但楠梓林婦、左營張婦的內臟、皮肉和組織都有尋獲。

因3婦的頭顱和大型骨頭無法塞進馬桶沖，開挖化糞池效益恐不大，也會影響其他住戶，滋事體大，需審慎評估，除非最早失蹤的兄嫂黃婦仍找不到屍身，考慮家屬「死要見屍」的心情，才可能評估開挖化糞池的可能性，目前暫未評估。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法