為3萬賣存摺給詐團 保全員判賠1615萬

為3萬元賣存摺給詐團，保全員遭新竹地院判賠1615萬。（記者蔡彰盛攝）

2025/02/10 00:16

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹范姓保全員因一時缺錢，以3萬元代價把銀行帳戶賣給詐騙集團，詐團鎖定林姓婦人，以假檢察官老哏騙她將畢生積蓄1615萬元匯出；事後林婦向范男求償，范男喊冤說他只有領一小部分的贓款給上游。但新竹地院認為，范男與詐欺集團成員都是共同侵權行為人，對林女損害應負連帶賠償責任，判范男需賠償1615萬！

林女說，詐欺犯罪集團招募人頭戶兼提款車手加入，指示提供人頭帳戶供詐欺集團成員使用，並擔任提領款項等工作，范男提供名下銀行人頭帳戶給詐欺集團，她在112年8月接獲詐欺集團成員電話，對方假冒檢警，謊稱她的帳戶涉入洗錢案，集團成員以LINE假冒林姓檢察官，要求她提供網路銀行帳號密碼。

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詐欺集團成員將她匯出的款項合計1615萬元，轉入范男提供給詐欺集團的帳戶，並由范男等人提領一空，再交由集團收水手點收，轉給詐欺集團上游，以此方式掩飾、隱匿詐騙所得去向與所在，為此林女提告要求范男賠償1615萬元財產損害。

范男辯稱自己只是人頭戶，僅領了一部分錢交給詐團上游，要他全額賠付林女，並不公平，他只願負責3萬元。

法官調查，范男擔任提款車手，將林女受騙款項提領後層轉至詐欺集團上游朋分之事實，經新竹地院刑事庭判決認定犯三人以上共同冒用公務員名義詐欺取財罪，應執行有期徒刑1年5月。范男聲稱，自己賣戶頭給詐團，只拿到3萬元酬勞。

法官認為，范男加入詐欺集團，提供帳戶，擔任車手領款，而范男所屬詐欺集團成員實施詐術，使林女被騙交付金融帳戶網路銀行帳號密碼，再由詐欺集團成員使用她的密碼，轉帳1615萬元至人頭帳戶，范男依指示提領贓款轉交上層，確實與該詐欺集團成員有詐取原告財物之犯意聯絡、行為分擔，且其行為與林女遭詐欺所受損害之間亦有相當因果關係，范男與詐欺集團成員即屬共同侵權行為人，對林女損害應負連帶賠償責任。

范男辯稱犯罪所得不多，且提領款項均交付他人，法官認為詐欺集團成員分擔不同角色，相互分工且有行為關連共同性，目的皆是為達到以詐騙方式取得被害人財物朋分，自不應區分經手款項多寡、朋分若干犯罪所得，而區分其損害賠償責任。因此范男應與其他詐欺集團成員成立共同侵權行為，對林女所受損害共同負連帶賠償責任。最後判范男需如數賠償被害人1615萬元。

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