攀登雪山聖稜線山友迷途險失溫 花蓮空勤直升機馳援

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲國家搜救中心申請後，今天上午派遣駐地花蓮黑鷹直升機前往雪山山脈順利把傷患送花蓮就醫。 （空勤提供）

2025/02/09 14:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕台中一行兩人攀登雪山聖稜線的登山隊伍，其中24歲郭姓男子因腳程較慢，於聖稜線3公里處迷路且有失溫現象向消防局求援；空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲國家搜救中心申請後，今天上午派遣駐地花蓮黑鷹直升機編號NA715執行任務，順利把傷患送花蓮就醫。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊指出，接獲總隊勤務指揮中心通知，位於台中和平區雪山山屋，發現一行兩人登山隊伍，其中一名男性登山客，因腳程較慢，於聖稜線3K處迷路，身上無帳篷、無糧食飲水，且有失溫現象，故請求直升機支援後送。

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黑鷹直升機於今天上午9點33分起飛，約10點12分抵達高約三千多公尺的目標區，實施高、低空偵察、馬力檢查、風險評估及救援提示後，10點15完成傷患吊掛上機，傷患生命徵象穩定，10點40降落在花蓮德興棒球場，由花蓮縣消防局救護車轉診就醫，任務圓滿完成。

聖稜線是雪山山脈的重要登山路線，連接大霸尖山和雪山，全程均為3100公尺以上高山，擁有壯觀的高山景緻。依據內政部國家公園署雪霸國家公園管理處網頁指出，聖稜之名，緣於西元1928年（昭和3年），當時的台灣山岳會總幹事沼井鐵太郎，描述雪山這一段稜線：「這神聖的稜線啊，誰能真正地完成這大霸尖山至雪山的縱走，戴上勝利的榮冠...」。

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲國家搜救中心申請後，今天上午派遣駐地花蓮黑鷹直升機前往雪山山脈順利把傷患送花蓮就醫。 （空勤提供）

空中勤務總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊接獲國家搜救中心申請後，今天上午派遣駐地花蓮黑鷹直升機前往雪山山脈順利把傷患送花蓮就醫。 （空勤提供）

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