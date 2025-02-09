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    首頁　>　社會

    台中7旬翁疑爭產對胞兄潑鹽酸、揮刀砍 檢依殺人未遂起訴

    台中71歲張姓老翁，疑因祖產和哥哥鬧翻，去年底持鹽酸、刀子潑灑哥哥和李姓員工並砍殺，台中地檢署近日依殺人未遂等罪起訴。（記者陳建志攝）

    台中71歲張姓老翁，疑因祖產和哥哥鬧翻，去年底持鹽酸、刀子潑灑哥哥和李姓員工並砍殺，台中地檢署近日依殺人未遂等罪起訴。（記者陳建志攝）

    2025/02/09 14:22

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名71多歲張姓老翁，疑因祖產和哥哥有糾紛，去年12月帶著2瓶工業用鹽酸和尖刀，前往哥哥住處，先持鹽酸朝哥哥和在場李姓員工潑灑並砍殺，造成2人傷痕累累，李姓員工右眼灼傷險失明，所幸2人經送醫都幸運保命，檢方近日將張男依殺人未遂、傷害、違反保護令起訴。

    據了解，71多歲張姓老翁，疑因祖產和79歲的哥哥鬧翻，去年12月20日下午4點多，身上帶著2瓶工業用鹽酸和尖刀，前往哥哥在台中市西區的住家兼店面，張男進屋就打開鹽酸朝哥哥還有李姓員工潑灑，李姓員工痛到受不了趕緊從後門逃出，並向郭姓保全求助。

    張男則是繼續持刀朝哥哥揮砍，造成哥哥全身多處刀傷倒臥血泊中，李女帶著郭姓保全返回現場見狀，趕緊打電話報案，行兇的張男則是趁隙逃逸。

    張男的哥哥送醫後發現，雙手多處撕裂傷併韌帶損傷、左下肢撕裂傷併第5趾開放性骨折、頭部多處撕裂傷、背部撕裂傷、顏面部擦挫傷等傷害；李姓員工則是雙側手部及右側顏面1度化學灼傷、右眼3度化學性灼傷，險失明。

    行兇的張男犯案後逃往南投中寮，警方掌握行蹤持拘票將他拘提到案，依殺人未遂、傷害、家暴法等罪向法院聲押獲准。

    據了解，張男疑因祖產和哥哥鬧翻，才會預謀行兇，台中地檢署偵辦後，近日依殺人未遂、傷害、違反保護令將他起訴。

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