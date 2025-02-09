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    首頁　>　社會

    國3名間路段大貨車追撞 釀4車連環撞4傷

    國道3號南下名間路段發生大貨車（中）追撞4車事故，大貨車駕駛疑未注意車前路況，先追撞白色轎車（右），轎車再推撞休旅車（左）與另輛轎車，造成被撞車輛有4人受傷。（國道七隊警方提供）

    國道3號南下名間路段發生大貨車（中）追撞4車事故，大貨車駕駛疑未注意車前路況，先追撞白色轎車（右），轎車再推撞休旅車（左）與另輛轎車，造成被撞車輛有4人受傷。（國道七隊警方提供）

    2025/02/09 14:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國道3號南下241.3公里名間路段，昨（8日）中午24歲王男駕駛大貨車疑未注意車前路況，追撞前方白色轎車，轎車再推撞休旅車與另輛轎車，連環撞事故造成被撞車輛駕駛、乘客4人輕傷送醫，肇事王男則無礙，國道七隊警方今表示，經查4車駕駛皆無酒駕，應是王男在車多路段未注意路況才釀禍，提醒用路人如遇塞車更要小心駕駛。

    警方表示，王男昨中午開著大貨車行經國道3號南下名間路段，由於當時路況車多，王男疑未注意車前狀況，竟追撞前方白色轎車，造成車上駕駛與2名乘客受傷，車尾也被撞爛，轎車遭撞後再推撞前方休旅車、轎車，其中休旅車上的1名乘客也有受傷，4車追撞事故共有4人輕傷，經送醫僅有擦挫傷未有大礙，肇事王男則沒受傷。

    警方說，當時該路段車多，加上又發生追撞車禍，導致中、外線、路肩車道都被事故車輛佔據，經派員與救護車、拖吊車馳援，才在事發半個多小時後排除，但也造成車流回堵2公里。

    警方強調，國道駕車速度會較快，用路人應保持安全距離，且要養足精神、防止疲勞駕駛，如未注意車前狀況肇事，並致人重傷或死亡，可吊扣或吊銷駕照，民眾不可不慎。

    國道3號南下名間路段，大貨車疑未注意車前路況，造成4車連環撞，被撞車輛共有4人受傷。（國道七隊警方提供）

    國道3號南下名間路段，大貨車疑未注意車前路況，造成4車連環撞，被撞車輛共有4人受傷。（國道七隊警方提供）

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