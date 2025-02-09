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    蝦皮上賣Tiffany仿冒飾品被逮 女賣家判拘役50天罰3萬

    基隆地院近日審結，認定蔡女販售仿冒商品屬實，判處拘役50日，並須支付公庫3萬元（記者吳昇儒攝）

    基隆地院近日審結，認定蔡女販售仿冒商品屬實，判處拘役50日，並須支付公庫3萬元（記者吳昇儒攝）

    2025/02/09 12:26

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆蔡姓女子取得印有知名品牌Tiffany銀飾、包裝及拭銀布、保卡的仿冒品後，透過蝦皮購物平台，在上方開設賣場出售。警方巡邏發現，下單購買採證，確認其販售仿品後，持搜索票進行搜查，另查扣33件仿冒商品，依違反商標法移送法辦。基隆地院近日審結，認定蔡女販售仿冒商品屬實，判處拘役50日，並須支付公庫3萬元。

    刑事警察局智慧財產權偵查大隊員警前年4月間，在網路巡邏時，發現蔡女架設於蝦皮購物的賣場內，販售Tiffany銀飾顯低於市場價格，變化身買家下單，花1600元購得仿冒銀飾，確認其販售的為侵權商品後，持搜索票進入其住處搜索，另查扣印有Tiffany LOGO的銀飾、包裝及拭銀布共33件，一併查扣。警方詢問後，依違反商標法將其移送法辦。

    蔡女向法官坦承，確實有在蝦皮購物賣場內，販售未經Tiffany公司授權的商品，包含包裝及拭銀布、保卡。

    法官審理後認為，蔡女雖想與該公司調解，但然因告訴人無調解意願未能達成調解；考量其犯罪動機、目的、手段、販賣仿冒商標商品時間、侵害商標權商品數量等，判處蔡女拘役50日，得易科罰金5萬元，另須支付公庫3萬元。

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