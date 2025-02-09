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    首頁　>　社會

    老翁不滿鄰居在住家前空地曬衣 持木劍、鐵劍「雙劍」攻擊

    林男（紅圈內左者）不滿木劍被奪，跑回家拿出一把仿古鐵劍，攻擊鄰居陳男（紅圈內右者）。（記者王冠仁翻攝）

    林男（紅圈內左者）不滿木劍被奪，跑回家拿出一把仿古鐵劍，攻擊鄰居陳男（紅圈內右者）。（記者王冠仁翻攝）

    2025/02/09 12:40

    〔記者王冠仁／台北報導〕76歲林姓老翁與69歲陳姓男子為對門鄰居，林不滿陳多次在住家前空地曬衣服，認為自家門前空間被「霸佔」，過去互有嫌隙。日前林見到陳又在曬衣服，氣得回家拿出一把木劍攻擊對方，沒想到反遭「奪劍」；林又再拿出一把仿古鐵劍二度追擊，兩人當街拿劍大打出手，幸虧警方及時趕到制止，衝突才沒擴大。

    警方調查，林姓老翁與陳姓男子，兩人都住在台北市中正區永春街上，兩人為對門鄰居。林過去多次見到陳姓男子，經常把衣服放在自家門前空地晾曬，他為此心生不滿，兩人曾為了此事起口角，心生嫌隙。

    林日前又見到陳再次於自家門前曬衣服，他認為對方屢勸不聽、故意找碴，氣得向對方大罵，還跑回家拿出一把木劍對陳攻擊。不過，陳也不是省油的燈，當下憑雙手奪下木劍，林氣得七竅生煙，又跑回家再拿出一把仿古鐵劍，兩人當街互相揮舞木劍、鐵劍，嚇得附近居民趕緊報警。

    轄區警方獲報趕到現場，立刻制止雙方，同時查扣他們手上的木劍與鐵劍。警方釐清來龍去脈後，陳聲稱自己的左手臂與左腿被林拿劍攻擊受傷，要對林提出傷害告訴，警方隨即將林依傷害現行犯逮捕送辦。

    據了解，林聲稱木劍、鐵劍都是自己個人收藏，平時放在家中，當天因為氣不過，才將這些「收藏品」拿出來當作武器攻擊對方。警方檢視仿古鐵劍，鐵劍並未開封沒有殺傷力。

    警方呼籲，民眾遇有任何糾紛情事，應妥善理性溝通處理，或尋求法律途徑解決，切勿訴諸暴力手段，因一時衝動觸犯法律，警方將依法究辦，絕不寬貸。

    警方查扣木劍與仿古鐵劍。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣木劍與仿古鐵劍。（記者王冠仁翻攝）

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