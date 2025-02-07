高雄冷血翁涉殺人分屍被逮聲押，警於前鎮河打撈出屍塊，警漏夜比對出楠梓失蹤林婦。（警方提供）

2025/02/07 08:50

〔記者黃良傑、蔡清華／高雄報導〕高雄林姓婦人（71歲）2月2日離家失蹤，警方5日晚上前往林婦友人張翁（73歲）前鎮區住家搜索發現血跡反應，調閱監視器發現張翁3日早上前後12次從住家帶著可疑塑膠袋外出，警方6日上午在前鎮運河打撈到左腳掌等1批屍塊、組織，除將他依殺人罪拘提到案，並漏夜鑑驗屍塊DNA，確定是林婦遇害，兇嫌就是張男。今天將召開羈押庭。

此外，因有另1名失蹤3週的左營區婦人，同樣消失在前鎮區，最後身影距殺人兇嫌張翁住處僅約300公尺，加上張翁的住處浴室還有林婦、張翁2人以外血跡反應，檢警不排除還有其他被害人，將報請檢察官指揮偵辦。

請繼續往下閱讀...

驚悚的殺人分屍案警方迅速破案，並擴大追查釐清有無其他受害人，據了解，涉有重嫌的張翁無業，當兵時曾犯下強暴案，遭軍法判無期徒刑已假釋出獄，另有竊盜前科，現獨居在前鎮；林婦現與兒媳及孫女同住在楠梓；據張嫌供稱，與林婦是10多年的朋友，但家人表示不認識兇嫌。

張嫌矢口否認殺人，對警方訊問多所保留，被依殺人罪嫌移送複訊並聲押。

高雄冷血翁涉殺人分屍被逮聲押，警漏夜比對出楠梓失蹤林婦。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法