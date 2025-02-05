桃園女騎士改裝排氣管噪音檢測合格 未申請變更登記仍挨罰

桃園警察分局與市政府環保局4日晚間在桃園區大有國中周邊道路攔查汽機車檢測排氣管噪音。（警方提供）

2025/02/05 11:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「非原廠排氣管必須認證、登記」新制今年元旦上路，桃園警察分局與市政府環保局4日晚間執行「靜桃專案」聯合稽查取締改裝噪音車輛勤務，在桃園區大有國中周邊道路攔查汽機車檢測排氣管噪音，其中有1名機車女騎士改管卻未依規定變更登記，檢測噪音雖然合格，仍得吃上1張交通違規罰單。

桃園警察分局表示，4日晚間8點至11點與市府環保局人員，在轄區噪音車經常出沒路段以機動攔檢方式，鎖定改裝排氣管噪音車輛並帶至定點檢測，另於容易危險駕車熱點來回梭巡，防制危險駕車及噪音車擾民，總計攔查10輛機車，有3輛檢測噪音超標，其中埔子派出所員警攔查1輛山葉大型重機車，噪音標準94分貝，儀器測出109分貝，超標15分貝，當場依噪音管制法對陳姓騎士開出3600元罰單；青溪派出所員警在桃園區春日路、民光東路口，發現呂姓女騎士的機車排氣管聲響過於擾民，經攔查發現機車使用改裝排氣管，會同環保局當場查詢確認，依違反交通管理處罰條例第16條規定，對呂女開出1張「機車改裝非原型式排氣管卻未依規定申報登記」罰單，可處罰900元以上、1800元以下罰鍰。

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桃園警分局統計，截至今年2月初，於桃園區各熱點時段、路段加強做警政蒐證通報改裝噪音車，共移請環保局審查達5620件，另環、警、監聯合稽查噪音超標而當場開立舉發單有634件，環保局也統計相關陳情案件下降比率將近3成，尤其著重在深夜10點至隔日清晨6點來加強蒐證通報，新制度在今年元旦開始實施後，警方持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，亦將結合取締酒駕、路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查拍照做警政通報，遏止改裝噪音車輛橫行。

桃園警察分局與市政府環保局4日晚間在桃園區大有國中周邊道路攔查汽機車檢測排氣管噪音。（警方提供）

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