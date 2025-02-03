義消休旅車閃警示燈、鳴警笛闖紅燈車禍！南警：違規將開罰

有網友拍下一輛休旅車閃警示燈鳴警笛行經台南中西區海安路段。（圖：取自網路社群threads）

2025/02/03 12:22

〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在網路社群「threads」PO出1段影片表示，看到1輛銀色休旅車車頂裝有警示燈與鳴警笛，行經台南市中西區海安路，在民生路口涉闖紅燈與1輛機車發生碰撞車禍。網友問「這是偵防車嗎？」有其他網友回應應是義消趕救災，但私車不能裝警示燈與鳴笛、也不能闖紅燈。南市警二分局查指，確是義消駕車趕赴救災，違規加裝警示燈、警鳴器與闖紅燈，都可依道交條例開罰。

警方說明，影片中是一名37歲的陳姓男義消於2日凌晨零時許駕駛自用休旅車，行經台南中西區民生路與海安路口，疑為趕往救災現場，在路口闖紅燈與1輛機車騎士發生碰撞，此案已由市警二分局交通分隊受理查處，詳細肇事原因尚待調查及釐清。

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警方並說，另有關陳姓義消自用座車加裝警示燈及警鳴器，已違反「道路交通管理處罰條例」第16條，可處新台幣900元以上1800元以下罰鍰；闖紅燈部分違反同條例第53條，可處新台幣1800元以上5400元以下罰鍰。並提醒車輛駕駛人，切勿擅自變更車體設備及原有規格，違法變更恐影響行車安全。

有網友拍下一輛休旅車閃警示燈鳴警笛，行經台南中西區海安路、民生路口，涉闖紅燈與一輛機車發生碰撞車禍。（圖：取自網路社群threads）

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