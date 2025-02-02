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    首頁　>　社會

    高雄山區1日4起山域求救案 警消疲於奔命

    十三坑溫泉8名受困失聯民眾，今天上午10點多被消防局搜救人員尋獲，人員平安自行駕車離去。（高市消防局提供）

    十三坑溫泉8名受困失聯民眾，今天上午10點多被消防局搜救人員尋獲，人員平安自行駕車離去。（高市消防局提供）

    2025/02/02 15:34

    〔記者蘇福男／高雄報導〕春節期間大批民眾結伴登山旅遊，2月1日卻分別傳出4起意外求助案，其中2起已解圍，另2起尚在救援中，所幸待救民眾目前安全無虞，警消疲於奔命。

    高市六龜警分局表示，黃男一行6人（4男2女、年籍均不詳）前往南橫中之關登山，遇荖濃溪水暴漲受困營地，急需協助救援，警方昨（1）日下午4點42分獲報，今天上午6點半搜救人員從天池進入山區前進營救點救援，高市消防局表示，待救人員目前安全無虞。

    另李男一行6人（4男2女）1月31日從南橫24K進入尾蘭山登山口營地紮營（拉庫音溪旁），因溪水暴漲受困營地，糧食、電源都充足，急需協助救援，目前待救人員安全無虞。

    1日下午4點14分高市消防局也接獲1起十三坑溫泉失聯案，今天上午10點多消防局搜救人員尋獲8名受困民眾，人員均安並自行駕車離去。

    1日晚上7點6分石山東鞍營地也有1起待救案，今天上午9點18分直升機起飛前往救援，直升機將47歲受傷女子吊掛完成後，11點由小港消防分隊救護車送往醫院治療。

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