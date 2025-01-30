1/30大樂透頭獎開2注！ 今彩539開3注 春節大小紅包開21、50組

今晚（30日）開獎的第114000013期大樂透頭獎開出2注，第114000027期今彩539頭獎開出3注。（台彩提供；本報合成）

2025/01/30 22:28

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（30日）開獎的第114000013期大樂透頭獎開2注，由高雄市三民區有光路114號1樓的「龍億來彩券行」，台中市東勢區延平里豐勢路184號1樓「全福順彩券行」開出；今彩539頭獎開3注，由新北市瑞芳區民生街7號「增富彩券行」，金門縣金湖鎮新市里自強路2號「財神到彩券行」，高雄市美濃區中興路1段601號1樓「多財彩券行」開出；大樂透春節加碼「大紅包」開出21組，總中獎注數26注；「小紅包」開出50組，總中獎注數62注；第114000009期威力彩則摃龜。

第114000009期威力彩中獎號碼為「第一區：03、17、20、21、24、37。第二區：06」，頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得1147萬1552元；參獎共28注中獎，每注可得15萬元；肆獎共193注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1122注中獎，每注可得4000元；陸獎共6942注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬4670注中獎，每注可得400元；捌獎共7萬8287注中獎，每注可得200元；玖獎共9萬2792注中獎，每注可得100元；普獎共17萬2574注中獎，每注可得100元。

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第114000013期大樂透中獎號碼「05、08、27、29、30、48，特別號：35」。頭獎共2注中獎，每注可得9千3百萬；貳獎開出4注，可得113萬4108元；參獎共144注中獎，每注可得3萬33926元；肆獎共341注中獎，每注可得9209元；伍獎共5748注中獎，每注可得2000元；陸獎共8357注中獎，每注可得1000元；柒獎共7萬6219注中獎，每注可得400元；普獎共10萬1831注中獎，每注可得400元。

第114000013期49樂合彩中獎號碼為「05、08、27、29、30、48」。四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共129注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4497注中獎，每注可得1250元。

第114000027期今彩539中獎號碼為「09、11、14、18、27」。頭獎共3注中獎，每注可得800萬元；貳獎共307注中獎，每注可得2萬元；參獎共9760注中獎，每注可得300元；肆獎共10萬2419中獎，每注可得50元。

第114000027期39樂合彩中獎號碼為「09、11、14、18、27」。四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共378注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2142注中獎，每注可得1125元。

第114000027期3星彩中獎號碼為「114」。壹獎共217注中獎，每注可得5000元。

第114000027期4星彩中獎號碼為「9824」。壹獎共3注中獎，每注可得5萬元。

大樂透「春節大紅包」開出21組，總中獎注數為26注，其中17組為單注中獎，各得100萬元；3組為2注均分；1組為3注均分。「春節小紅包」開出50組，總中獎注數為62注，其中38組為單注中獎，各得10萬元；12組為2注均分。台彩表示，114/01/24至本期累計開出149組大紅包及266組小紅包，將於次期114000014期（114/01/31開獎）繼續加開春節大紅包及春節小紅包獎項。

「大樂透春節加碼大紅包、小紅包」開獎結果點閱

威力彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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