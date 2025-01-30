3小孩放沖天炮燒毀2車 基隆和平島2車主提告求償

基隆市和平島昨晚發生燃放沖天炮引發火燒車意外。基隆市消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（記者林嘉東翻攝）

2025/01/30 13:53

〔記者林嘉東／基隆報導〕今天農曆大年初二回娘家，昨晚基隆市接連發生2起燃放鞭炮不慎引發火警；首起因住戶及時發現，消防隊員迅速將爆竹餘燼撲滅，未釀成人員傷亡，第二起沖天炮餘燼則在火勢在風勢助長下，燒毀2輛停在路旁的2轎車，車主獲報趕抵，見愛車被燒成骨架，憤而對燃放鞭炮的3名小孩家屬提起告訴，並求償。

昨晚9時許，基隆市消防局獲報中山區健民街32巷1樓民宅發生火警，近30名警消趕抵，1樓起火處不斷有煙竄出，4樓3名民眾已自行逃往頂樓避難；經消防隊員迅速控制火勢後，查出原來是1樓屋主燃放鞭炮，將爆竹餘燼帶回屋內後，不慎波及屋內雜物後燃燒，燒毀面積約2平方公尺，1樓屋主及時逃離火場並未受傷。

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未料，30分鐘後，中正區和一路131巷土地公廟旁再傳火警，中正分隊隊員趕抵，停在土地公廟旁的2轎車已全面燃燒；6名消防隊員趕緊灌救滅火，無人員受困，但2輛車已被燒成骨架。

車火控制後，警、消調閱路口監視器發現，火警前，有3名小孩在起火點附近燃放沖天炮，沖天炮餘燼掉落、停在後方的本田HRV轎車擋風玻璃上，雨刷瞬間起火燃燒，火勢在風勢助長下，往前延燒，波及前一輛福特轎車，基隆市警二分局和一所警員獲報後，通知另1輛轎車趕快駛離，才未延燒第3輛車。

警方在車火撲滅後，通知2輛被燒毀的黃姓、陳姓車主前來，2人見愛車被燒成骨架，不敢置信，漏夜製作筆錄，對燃放沖天炮的3名小孩家屬提起刑事公共危險告訴，與民事損害賠償。

基隆市和平島昨晚發生燃放沖天炮引發火燒車意外。基隆市消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（記者林嘉東翻攝）

基隆市和平島昨晚發生燃放沖天炮引發火燒車意外。基隆市消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（記者林嘉東翻攝）

基隆市和平島昨晚發生燃放沖天炮引發火燒車意外。基隆市消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（記者林嘉東翻攝）

基隆市和平島昨晚發生燃放沖天炮引發火燒車意外。基隆市消防局中正分隊迅速滅火，2車已燒成骨架。（記者林嘉東翻攝）

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