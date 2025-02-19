獨家》總預算審查報告據傳全是舊內容 綠營質疑立院這1個月在幹嘛？

今年度中央政府總預算案的立法院公報內容。（記者謝君臨翻攝）

2025/02/19 12:16

〔記者謝君臨／台北報導〕拖了近1個月，立法院今（19）日預計於午後送出114年度中央政府總預算案審查報告，但據了解，審查報告的內容就是當初表決的提案內容，至於審查結果就是當初三讀後立法院副院長江啟臣宣讀的文字，依舊沒有具體的刪、凍數額。對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，「我們也還在等審查報告出來，但若都是舊的內容，請問立院這1個月在幹嘛？這也更驗證了審查的粗糙與急就章。」

今年度總預算案在藍白立委邊修改、邊表決的情況下，於1月21日三讀，但至今已近1個月，立院仍未依法將審查報告送交總統、行政院。

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韓國瑜昨召集朝野協商「總預算後續相關處理事宜」時表示：「總預算案今天就會送出。」但據了解，送出的審查報告內容就是之前提案的表決結果，而審查結果也是三讀後宣讀的文字，就如同立法院公報的內容。

公報指出，今年度總預算案歲入部分，共計增列114億3815萬7千元，歲入總額暫改列為3兆1648億434萬7千元。至於歲出部分，則因委員會、院會及通案刪減的數字有重疊，無法確切列出暫改列數額。

公報載明，歲出部分，各委員會審查結果共計減列67億3763萬元，保留暨各黨團送院會處理項目減列1068億6162萬9千元，共計減列1135億9925萬9千元，其餘依照決議內容，通案統刪不低於939億7500萬元，由行政院核實辦理各機關通刪項目之預算調整減列。

對此，吳思瑤表示，今天最重要的工作就是追蹤總預算案何時送出、送出內容為何，還有是否和「財政收支劃分法修正案」一起送。總預算、財劃法都是拖延很久仍未送出，特別是財劃法，從去年12月20日三讀至今，惡例變慣例。

吳思瑤說，我們其實都很想知道，總預算到底實質的計算結果為何。誰審的，當然要負責任的把審查報告送出來，因為藍白都在講，立院送出的結果是無法變動的，也因此其審查結果至關重要，那如果說他們算了這麼久，審查報告又回到三讀後的宣讀文字，「請問立院這1個月算出什麼？再次驗證審查粗糙、急就章。」

「我是還沒看到（審查報告），但難以想像還是用宣讀文字的方式。」吳思瑤指出，立院應先回答這1個月到底在幹嘛？這也難怪昨天在協商時，立院應當先提出審查報告，唯有如此行政院才有對應的依據，這是核心中的核心。

「我們也在等。」吳思瑤也強調，如果立院算不出來，請不要甩鍋給行政部門有沒有幫忙，這凸顯整個從委員會提案、委員會中心主義被踐踏、院會胡亂提案、重複提案，邊表決邊改，「始作俑者終究還是藍白當家的立法院。」她說，立院必須具體說明，「這樣真的太扯了。」

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