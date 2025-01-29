大年初一旺過頭 馬公廟前鹽酥雞攤失火

消防人員撲滅火勢，進行火場清理。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/01/29 12:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新春伊始，馬公市西文里祖師廟前傳出攤位火警，生意火熱的七里香鹽酥雞攤位，卻在未營業狀態下，突然傳出火警，澎湖縣政府消防局據報後，緊急派出人車前往搶救，還好未延燒至其他攤位，僅有鹽酥雞生財工具受損，刻由澎湖縣政府消防局火調小組進行調查，釐清火警原因。

澎湖縣政府消防局調查指出，今（29）日上午9時43分受理民眾報案指稱，馬公市西文里祖師廟前七里香鹽酥雞攤位起火燃燒，請求派遣人車搶救。

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消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊共計4車9人前往搶救，現場由大隊長陳正宜指揮。

勤務人員到場後回報，現場係七里香鹽酥雞攤位所在之鐵皮屋起火，店家為未營業狀態，勤務人員立即部署水線搶救。

經勤務人員搶救，火勢於上午9時54分撲滅，燒毀七里香鹽酥雞攤位之排油煙機及油炸鍋具等，燃燒面積約1平方公尺，無延燒其他攤位情形，無人員傷亡。

由於連日來是農曆春節連續假期，文澳祖師廟為攤販聚集區，卻在大年初一即將大展鴻圖之際，突遭祝融造訪，損失相當慘重，春節期間又無法找人修復，除了設備財損之外，營業損失難以估計。

文澳祖師廟前七里香鹽酥雞攤位，未營業時間傳出火警。（澎湖縣政府消防局提供）

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