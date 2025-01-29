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    澎湖西衛民宅機車起火 男子移車遭灼傷送醫

    馬公市西衛民宅，大年初一傳機車火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    馬公市西衛民宅，大年初一傳機車火警。（澎湖縣政府消防局提供）

    2025/01/29 10:52

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕大年初一卻有祝融報到，馬公市西衛里民宅今（29）日傳出機車火警，其中一名住戶在移動機車時，不慎遭到火吻，導致身體多處受到燒燙傷，澎湖縣消防局接獲報案後，派員趕往搶救，並緊急將受傷民眾送醫，詳細起火原因及財務損失，由消防局火調小組進行調查釐清。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午6時54分接獲民眾報案指稱，馬公市西衛里235-3號住宅庭院有機車起火燃燒，請求派遣人車前往搶救。消防局獲報後，立即出動馬公及澎南分隊共計5車12人馳赴現場，由分隊長劉明偉指揮搶救。

    勤務人員到達現場確認，起火戶為3樓RC建築物，1樓庭院停放之機車，共計6輛起火燃燒，屋內有6名住戶，均自行由後門逃出，其中1名住戶（王姓，男性，67歲）在移動機車時，不慎遭火焰灼傷，造成頭臉二度燒燙傷面積約9%，雙手掌也有一度燒燙傷，意識清醒尚可走動。

    救護人員緊急給予傷者患部清洗及包紮，並給予非再呼吸型面罩氧氣，於上午7時16分送達衛生福利部澎湖醫院治療。現場火勢經勤務人員搶救，於上午7時19分將火勢控制，上午7時24分撲滅，燒毀6輛機車，燃燒面積約6平方公尺。火警詳細起火原因及財物損失，將由消防局火災調查科進行後續調查。

    消防人員撲滅火勢，進入現場控制殘火。（澎湖縣政府消防局提供）

    消防人員撲滅火勢，進入現場控制殘火。（澎湖縣政府消防局提供）

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