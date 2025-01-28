雲林鬧區「蛇」來「蛇」去......後車全都錄 但兩車駕駛慘了

26日晚間黑色轎車在虎尾街區蛇行、逆向，被後方車輛駕駛捕捉發上網。（擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

2025/01/28 12:59

〔記者李文德／雲林報導〕我國汽車駕駛屬於左駕，如出國至日本、英國等右駕環境國家自駕旅行，都需要調適。不過日前雲林縣虎尾鎮卻有輛黑色轎車穿梭在街區中，不時左右搖晃、甚至開至對向車道「逆向行駛」，後方司機拍下畫面後上網吐槽「是日本剛回來嗎？」畫面發出後也有網友疑問「鴐駛人好像也手持手機拍攝」。警方表示，將通知駕駛人到場說明，另將釐清拍攝者是否有違規行為。

26日晚間9點多，竟有駕駛在虎尾街上演出「蛇行駕駛」功夫，黑色車輛沿著光明路至市區，不斷沿線逆向行駛、闖紅燈、甚至呈S型左右行駛。

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後方民眾見狀後，將該駕駛違規行為錄下來，貼文寫上「是嗑了藥還是還到假酒？不要出來害人」，最後更酸駕駛人「你日本剛回來嗎？」影片中還能聽見民眾受不了飆起國罵，直問「到底在開什麼」。

虎尾警分局表示，已掌握該車輛資料，將通知駕駛人到場說明，駕駛人違規可依據道路交通管理處罰條例第43條，處6000至3萬6000元罰鍰及吊扣車輛牌照6個月。

另有網友眼尖發現，拍攝影片時而出現方向盤及儀表板，疑問是不是也有違規行為？對此警方表示，將釐清拍攝者駕駛行為是否違規，若屬實將依據道路交通管理處罰條例第31之1條，處3000元罰鍰。

26日晚間黑色轎車在虎尾街區蛇行、逆向，被後方車輛駕駛捕捉發上網。（擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

影片中亦能看到拍攝者車輛儀表板及方向盤，也讓網友疑問是否有違規行為。（擷取自臉書社團「爆料公社二社」）

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