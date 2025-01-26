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    竹東滅堂槍擊 新北威力掃蕩、壓制187處幫派堂口

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/01/26 12:10

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新竹縣竹東鎮傳出三環幫堂口遭槍擊傷亡，新北市警察局確保春節治安平穩，強力壓制幫派不法氣焰，執行警政署「威力掃蕩」專案，鎖定轄內187處黑道幫派經營、依附、圍事，賴以維生處所，出動蘆洲、淡水、土城等所有警分局「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢，攔查可疑人、車，積極打擊各項違法，展現新北市維護治安決心。

    新北市刑大大隊長蕭瑞豪表示，針對轄內幫派據點，指派掃黑專責隊深入蒐報加強注控，運用臨檢等各項攻勢勤務執行干預，威力掃蕩專案鎖定黑道幫派介入、營生當鋪、中古車行、開發公司等處所列為臨檢目標，執行突襲式查察及約制注控。

    新北市警方在春節首日，搭配20日啟動俗稱「春安工作」的「加強重要節日安全維護工作」，出動343名警力，強力臨檢轄內187處幫派據點，同步在轄內聯外道路、交通要道，透過區域性閉鎖式路檢及不間斷巡邏、守望，提高見警率，包括蘆洲警分局長詹志文、中和警分局長陳宇桓、海山分局長林國民、淡水分局長彭正中、土城分局長陳建龍等人，帶隊到轄內幫派堂口、營生處所加強掃蕩，宣示不容幫派分子在春節期間藉機聚眾滋事危害治安的決心。

    新北市警察局長廖訓誠擴檢勤教時表示，針對連續兩日「威力掃蕩專案」臨檢幫派據點，後續仍積極結合市政府公安聯合稽查小組，強制拆除、斷水斷電、歇業搬離為目標，運用「第三方警政」強力剷除在地幫派勢力，持續落實各項春節重點安維工作，讓市民過好年。

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。警察局長廖訓誠（見圖）勤教要求全面打擊堂口。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。警察局長廖訓誠（見圖）勤教要求全面打擊堂口。（記者吳仁捷翻攝）

    新新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。（記者吳仁捷翻攝）

    新新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。中和警分局陳宇桓（上方面對鏡頭者）帶隊「全面查察、強力約制」，執行區域聯防擴大路檢，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。中和警分局陳宇桓（上方面對鏡頭者）帶隊「全面查察、強力約制」，執行區域聯防擴大路檢，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。蘆洲警分局長詹志文（左1）帶隊「全面查察、強力約制」，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。蘆洲警分局長詹志文（左1）帶隊「全面查察、強力約制」，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）警方提供

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。蘆洲警分局長詹志文帶隊「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市警察局強力壓制幫派不法氣焰，執行「威力掃蕩」專案。蘆洲警分局長詹志文帶隊「全面查察、強力約制」，同步執行區域聯防擴大路檢，積極打擊各項違法。（記者吳仁捷翻攝）

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