集氣！彰市透天厝火災母女命危昏迷指數3 女嬰血壓一度飆高

彰化市民宅大火中，女嬰昏迷指數只有3，昨晚血壓與心跳突然升高，醫院趕緊以藥物控制。（彰基提供）

2025/01/25 10:33

〔記者湯世名／彰化報導〕集氣！彰化市全福街一棟透天厝23日發生大火，釀2死2重傷悲劇，父子不幸罹難，母女則陷入昏迷，昏迷指數都只有3，仍在與死神拔河，其中7個月大的女嬰血壓與心跳突然升高，醫院趕緊以藥物控制。有網友發起為母女倆集氣，希望能甦醒過來，醫院則表示優先穩定生命徵象，再進一步評估後續治療。

這起發生在23日清晨4點多的凌晨的火警，釀成一家四口2死2重傷悲劇，其中28歲男子與3歲的兒子急救後宣告不治，34歲的婦人與7個月大的女嬰一度OHCA，急救之後恢復生命跡象3分，分別在秀傳醫院與彰化基督教醫院加護病房搶救，性命垂危。

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秀傳醫院指出，婦人因腦部缺氧時間較長，受損嚴重，恐成植物人，情況不樂觀。急救2天來，血壓仍不穩定，昏迷指數還是3分，但是升壓藥的劑量有稍微減少。昨天已為婦人做一次高壓氧，預計下周一會再做一次。

彰基則指出，7個月大的女嬰昏迷指數仍是3分，原本血壓與心跳恢復正常，不料昨晚血壓與心跳一度偏高，目前藥物控制中，持續監測酸鹼與電解質不平衡問題。

這起重大死傷火災在彰化地方傳開後，有網友自發性的發起為母女倆集氣，希望母女倆能挺過這一關，甦醒過來，有不少網友加入集氣希望母女能否極泰來。

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