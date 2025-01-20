黃麟凱年前伏法新北檢、犯保慰問 王父：終放下心中大石

新北地檢署檢察長郭永發（右1）慰問被害者家屬王父（右2）。（記者徐聖倫攝）

2025/01/20 16:51

〔記者徐聖倫／新北報導〕身背2命的死囚黃麟凱上週四槍決伏法，死者家屬王父上週六前往祭奠妻女時表示「終於可以放下」。年節將近，新北地檢署檢察長郭永發今下午前往王父八里住處慰問，帶著外界捐贈的紅包15萬元、年節禮盒、年菜等，王父則感謝新北地檢與各方相助。他表示，黃嫌伏法後，懸在心頭12年的大石終於放下。

黃麟凱2013年花光王姓女友20萬元打工積蓄，被王女提出分手外，還被王女從黃母那裡要回10萬元。黃嫌不甘願，持備用鑰匙潛入王女住處，先殺死王母，再對王女先姦後殺。本案經過多次審判，最終死刑定讞，黃嫌於本月16日伏法。

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郭永發偕同犯罪被害人保護協會新北分會主委陳榮傑、榮譽主委蔡鴻儒，今下午3時許前往王父住處慰問。陳、蔡分別帶著5萬元、10萬元紅包，以及各界捐贈的米、由、禮盒等物資，慰問王父這些年來所遭受的傷害。

郭永發表示，犯保會對刑案被害人家屬們長期支持相伴，提供法律諮詢等各式幫助，感謝犯保會積極協助。王父也非常感謝犯保會的關心，黃嫌伏法後，讓他懸在心頭12年的大石終於放下，王父今日也留下釋放壓力的淚水。

王父說，妻女過世頭4年，他的床頭擺著妻女照片，每每看到總是傷心到淚濕滿襟，終於在今年過年前夕能將心頭大石放下。

新北地檢與犯保協會帶來各式物資慰問。（記者徐聖倫攝）

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