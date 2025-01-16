罵女網友「綠茶婊」 男美髮師公然侮辱下場曝

張男在網路直播罵朋友是「綠茶婊」、「醜女」，被判處罰8000元。（情境模擬圖，記者顏宏駿攝）

2025/01/16 13:43

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一名張姓美髮師在網路交友平台上直播，他跟網友玩遊戲，輸的人要自打橡皮筋，其中一暱稱「空姐」的黃女不願接受這種處罰。張男罵黃女是「綠茶婊」、「醜女」，惹怒對方，黃女一狀告到彰化地方法院，法官認為，被告的穢語並非脫口而出，而是帶有強烈的眨抑性，且為共知共聞之網路平台，足以眨低黃女之人格評價，因此依公然侮辱罪判處8000元罰金。

判決書指出，被告經營美髮業，去年1月6日凌晨2點在住處開TikTok直播，朋友「空姐」提議玩遊戲，輸的人要用橡皮筋打自己，但她又說，自己是女生，不能接受這樣的處罰。

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「空姐」出爾反爾，引發張男的不悅，他說，出來混，就是玩遊戲，玩不起就不要玩，別在那邊給我裝「綠茶婊」，以為自己很漂亮，○你娘，長成這型，醜女一個，還裝什麼漂亮，妳娘看到鬼勒，笑死人…怎樣，不爽嗎？不爽就去給人○，不要浪費我的時間，沒品就不要玩遊戲。

張男承認「話是我說的」，但辯稱，他沒有針對誰，並無指名道姓等語，因此不構成公然侮辱犯行。

法官表示，被告口出譏言漫罵對方，使聽聞者感受陳述之攻擊性，而非平常玩笑或口頭禪，致使該特定人感覺人格遭受攻擊，足以貶損其名譽及尊嚴評價，即與刑法第309條第1項之構成要件相符。

法官指出，被告一再針對告訴人人格、名譽所為之負面評價用語，帶有強烈針對性、貶抑性，足以貶抑告訴人在社會生活中應受平等對待及尊重之主體地位。且被告係透過網路直播之方式，向不特定人或特定多數人散佈其侮辱性言論，亦具有一定持續性、累積性或擴散性，而逾越一般人可合理忍受之範圍，因此判處罰金8000元。

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