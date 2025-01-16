涉睿森銀樓洗錢案！新北土城偵查隊長黃祺瑋50萬交保

土城警分局偵查隊長黃祺瑋因捲入洗錢案被約談，訊後50萬交保。（資料照）

2025/01/16 06:30

〔記者王定傳／台北報導〕刑事局與新北市警方偵辦「睿森銀樓洗錢案」，發現新北市土城警分局偵查隊長黃祺瑋、刑事局偵查正張雅綸、伍國榮2022年在刑事局任職期間，曾向睿森案主嫌涂誠文購買虛擬貨幣，台北地檢署昨指揮警政署靖紀小組及新北市政府督察室兵分19路發動搜索，約談黃、張、伍3名警官及其親友等6人，今訊後依涉洗錢防制法諭令黃、張、伍各以50萬元交保。

檢警這次除約談3名警官外，被告中還包括黃祺瑋的妻子、伍國榮的雙親及涂誠文成立的揚盛集團登記負責人李勁寬等人，另以證人身分約談畢竟科技公司登記負責人劉昱森、有「虛擬貨幣女神」封號的張于庭到案，但訊後均請回。

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檢警追查，黃員夫婦與當時一起任職刑事局的兩名同事，向涂嫌購買比特幣、泰達幣等，有多筆交易紀錄；初查他們以幣圈俗稱「搬磚」方式，也就是低買高賣的手法轉手賣給其他交易所，藉此賺取匯差獲利。

睿森銀樓負責人涂誠文成立揚盛集團，建構規模龐大的洗錢、地下匯兌兼賭博王國，經查該集團洗錢金額高達2476億元、不法所得至少33億元，由於該集團除提供網路賭博或地下匯兌業者代收、代付金流服務外，每日也收到大量加密貨幣USDT幣流，涂因此找上熟悉這塊業務的劉昱森協助，輾轉結識張于庭，以畢竟公司成立「Bitgin」交易所，涂則資助畢竟公司發放現金薪水，是幕後老闆之一。

台北地檢署才剛依組織、洗錢等罪起訴該洗錢集團的揚盛登記負責人李勁寬、「虛幣女神」張于庭等27人，首腦涂誠文已潛逃出境，檢方通緝中。

檢警追查該集團犯行過程中，發現黃員的虛幣交易紀錄與涂嫌公司有關，調取相關金流紀錄後，昨上午兵分多路前往包含黃員辦公室、住家等搜索，帶回黃員夫婦，以及刑事局張姓、伍姓偵查正、兩名幣商共6人釐清案情；據了解，黃員辯稱是正當投資。

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