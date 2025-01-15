「全台最廢」高鐵站 登彰化檢舉違停案最高路段

高鐵彰化站前的人行道，民眾違停被警方告發。（資料照）

2025/01/15 16:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高鐵彰化站通車9年，運量總是敬陪末座，被喻為「全台最廢高鐵站」，但該站有一項「隱藏版停車位」福利，即週邊有2處「彰化高鐵公園」的免費停車位，每天近千輛的自小客車停駐，但此一福利卻造成當地停車位一位難求，並引發違規停車亂象，民眾看不下去，向警方檢舉，讓該處成為彰化縣去年檢舉違停案件最高的路段。

彰化縣警局交通隊日前整理出全縣去年1至12月底，用路人最常被檢舉開單的10大違規停車路段，「田中鎮高鐵二路」首度進榜就以841件衝到榜首，「彰化市旭光路」以799件居次，其它8處均位彰化市或員林市。

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高鐵彰化站腹地廣闊，周邊設有2處高鐵廣場公園免費停車場，可供近400輛自小客車停駐，但依然僧多粥少，有通勤族不想去付費停車場，只好違規停放在人行道上。

「免費停車位」被喻為高鐵彰化站的「隱藏版福利」，吸引很多來往台北、台中的高鐵通勤族駐停，1年約可省下4萬元的停車費，停不到者只好將車輛駛上人行道，久而久之，竟然引起仿效，變成大量車輛違規停放。

警方表示，這裡平均每天約舉發10件，不過還是有車輛一停就好幾天，車窗夾滿取締單，根據道路交通管理處罰條例，違停人行道可處600元至1200元罰鍰。

彰化高鐵站每日進出人次約5000人，在全國各高鐵站中墊底，今傳出衝上違停檢舉路段榜首，引發各界議論，有人認為，「已經夠廢了！」為什麼不「全面開放路邊停車」？發揮腹地寬廣的優勢，吸引更多人使用。

高鐵彰化站前的人行道，民眾違停被警方告發。（資料照）

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