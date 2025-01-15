賣菜郎揪全家人仿冒寶可夢卡 侵權市值達3億

警方查扣仿冒寶可夢商標成品卡片7000餘片、半成品卡片1萬5千餘片、半成品貼紙16萬餘張，以及鋼製模具、數位印表機、電腦主機、隨身碟等證物。（記者邱俊福攝）

2025/01/15 16:20

〔記者邱俊福／台北報導〕原本在菜市場賣菜的羅姓男子，見時下流行的寶可夢Ga-Olé遊戲卡片有利可圖，竟涉嫌糾合弟弟、妹妹、弟媳等人改行設置仿冒工廠，從製模、貼紙印刷、加工至透過蝦皮拍賣，一條龍作業，3年來共賣出百萬張，獲利逾4000萬元；刑事局智慧財產權偵查大隊第一隊今宣布偵破此國內最大仿冒寶可夢Ga-Olé卡片工廠，陸續逮捕羅等9人送辦，經估算侵權市值逾3億元。

警方調查，50歲羅嫌自2022年開始，先向中國仿冒商購買寶可夢Ga-Olé盜版卡販售，認獲利豐厚，便自己製作，找中國人士修圖，並尋找合作的印刷商、製模師，大量製作仿冒卡，隨後於蝦皮平台販售牟利。

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一般寶可夢Ga-Olé遊戲卡片每張30元，隨機拿到一星、二星、三星、四星或五星卡的牌，但該集團製作成本5元，在蝦皮平台以每張45元販售，可指定購買特定卡牌，且能夠在正版遊戲機台使用，讓許多玩家願意掏錢向其購買想要擁有的特定遊戲卡。

警方表示，去年7月18日在新北市土城區查獲仿冒寶可夢卡片加工廠，逮捕羅男後，經從查扣的贓證物察覺羅男夥同印刷商等自產自售，隨即擴大偵辦。

11月13日，警方兵分多路查察在新北市三重區、五股區、蘆洲區的卡片工廠、貼紙印刷廠、加工廠及囤貨倉庫，一舉將其瓦解，並查扣仿冒寶可夢商標成品卡片7000餘片、半成品卡片1萬5千餘片、半成品貼紙16萬餘張，以及鋼製模具、數位印表機、電腦主機、隨身碟等證物，警詢後依違反商標法、偽造私文書罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

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