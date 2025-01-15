轎車凌晨衝撞變電箱 駕駛棄車逃逸 近百戶停電8小時

轎車凌晨3點半左右撞毀路邊的變電箱，附近近百戶停電，警方獲報後到場處理，後找拖吊車將肇事車調離。（圖擷自「草屯人」臉書社團，陳姓民眾拍攝）

2025/01/15 14:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮草溪路凌晨有轎車撞路邊的變電箱，發出「蹦」的巨響後，附近近百戶瞬間停電，駕駛闖禍後棄車逃逸，草屯警方已找到原車主，車主表示車子是其他家人在開，設法聯絡該駕駛中。台電工程人員經搶修，中午恢復供電。肇逃駕駛除要賠償，還須吊扣駕照和罰鍰。

該起轎車撞毀變電箱的車禍，今天凌晨3點半左右，發生在草溪路一家資源回收場旁，轎車不知何故失控衝撞變電箱，附近住戶聽到「蹦」的一聲巨響，隨即停電，約有90多戶陷入黑暗。台電南投區處接獲圖報後，上午派工程人員到肇事現場搶修變電箱和周邊線路，約中午12點完成修復，恢復近百戶住戶的供電。

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該部車的駕駛闖禍後棄車逃逸，警方以該車牌號碼聯絡車主，車主表示該車是他的沒錯，但都是其他家人在開，會趕緊找到駕駛出面。

據了解，這名撞壞變電箱的駕駛，除了面臨撞毀台電變電箱的賠償責任，另依道路交通管理罰條例第62條第1項規定，汽車肇事無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰；逃逸者並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。

台電人員搶修被撞壞的變電箱線路。（民眾提供）

台電工程人員搶修變電箱線路，中午恢復供電。（民眾提供）

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