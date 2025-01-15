防範台版「地面師」詐騙 北市警與地政局推出宣導影片

北市警方與地政局今天舉辦「台版地面師防詐影片首映」記者會。（記者王冠仁翻攝）

2025/01/15 13:31

〔記者王冠仁／台北報導〕詐騙集團手法日新月異，近來更有多起詐騙集團與不肖地政士合作，化身「台版地面師」，誆騙被害人抵押房地產的案件發生；檢警為了搗破幕後首腦，耗費10個月追查，總算偵破全台首宗地面師詐欺案。對此，台北市刑警大隊今天發布一段宣導影片，由偵破此案的台北地檢署檢察官鄭少珏現身說法，呼籲民眾小心謹慎別落入圈套。

台北市地政局在今天舉辦「台版地面師防詐影片首映」記者會。北市刑大指出，該宣導影片，是由鄭少珏與警察、地政及政風人員，由真實案件改編拍攝，同時也舉辦座談會，由破案關鍵人物現身說法，讓各界了解看不到的破案秘辛，更期望透過媒體協助報導，讓更多的民眾知道保護自身及家人的不動產安全。

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警方指出，不動產價值高，易成為詐騙集團覬覦鎖定目標，詐騙集團不僅詐騙被害人所有積蓄，更誘騙被害人將名下房產抵押給民間借貸公司，投入更多資金，最後讓被害人不僅一無所有、更負債累累；隨著高齡化社會來臨，遺產繼承詐騙案件亦有可能增加。

地政局就提醒民眾，如遇親人離世，應立即辦理繼承登記；警察局與地政局將持續推動防詐互聯網機制，地政人員在受理民眾申請「不動產抵押權設定」送件，發現有可疑情形時，將第一時間通知家屬確認及警方到場關懷提問，作為民眾最後一道把關防線。

台北市刑大大隊長盧俊宏分析，「打詐儀錶板」去年12月份受理案件數為2064件、財損金額為21億3566萬元，以假投資、假檢警詐騙手法的財損金額最多，其中結合抵押不動產詐騙案件計有33件、財損金額3億2652萬多元。

警方強調，除嚴懲不法詐欺行為外，台北市警局也將加強協助被害人獲得即時且適切的關懷，正積極推展「簡訊慰問系統」，於民眾報案後，持續提供案件偵辦進度通知及心理諮商、社會救助等資訊，以提升受理案件效率，保障市民權益。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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