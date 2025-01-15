誤信投資爆利遭詐5600萬 高市警局長林炎田呼籲嚴防「養、套、殺」

高雄市警察局長林炎田提醒，假投資詐團常用養、套、殺的方式，讓被害人信以為真，最後血本無歸。（記者許麗娟攝）

2025/01/15 14:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕歲末領到年終獎金，小心誤入陷阱被騙光。高雄市警察局今（15）日舉辦新春打詐記者會，分享2個誤信投資賺爆利的遭詐案例，其中一對夫妻遭詐近千萬元，帳戶還被利用而遭警示，另一名女子則是遭詐高達5600萬元。警察局長林炎田提醒，破解投資遭詐要認識「養、套、殺」。

高雄市刑事警察大隊大隊長鄢志豪指出，去年12月，銀行通報一對退休夫妻要匯款1800萬元，先是說要買1輛AUDI二手車，遭行員質疑金額已可買入新車，後又說要給兒子購屋用，行員通報警方阻詐，但夫妻仍半信半疑，且認為已投入930萬元，且有收到170多萬元的獲利。

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遭詐夫妻後因帳號遭警示，才得知原來自己的帳號被詐團利用為其他被害人匯款的帳號，當做他的獲利錢，這才驚覺自己受騙。

另一名女性被害人則是去年10月點進臉書廣告並加入投資群組，她誤信對方聲稱可爆賺獲利、穩賺不賠，一步步落入詐團陷阱，9次面交現金高達5600萬元，最後血本無歸。

高雄市警察局長林炎田表示，2024年8至12月，高雄市遭詐前5名分別是假投資25.57%、網路購物詐騙12.24%、假買家騙賣家11.57%、假交友投資詐財6.76%、中獎通告5.53%。

高市去年查獲集團性詐欺260件共2041人，查扣土地35處、房屋24處、知名跑車等自小客車58輛及精品皮包等奢侈品，總價值約43億147萬元，轄內金融機構與警方共同合作，成功攔阻民眾匯款1917件、14億1900萬元，均較前一年增加264件、增加5億5600萬元。

林炎田提醒，破解投資就是要了解「養套殺」，可能會有小額獲利，但卻損失更多的身家財產，天下沒有白吃的午餐，世上沒有高獲利，要求面交的絕對是詐騙。並於新春前夕邀請書法家蕭季慧、王海峰、羅慧、陶繼文現場揮毫，書寫下「雄警護民」、「智慧防詐」等春聯，提醒民眾提高警覺，避免上當受騙。

高市警察局邀請書法家，寫下春聯提醒民眾避免遭詐。（記者許麗娟攝）

高雄市警察局長林炎田拿著書法家寫的「雄警護民」，呼籲新春期間更要提高警覺被騙。（記者許麗娟攝）

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