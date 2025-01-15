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    首頁　>　社會

    染紅「中港溪」案外案 中檢查獲惡質公司濫倒酸液污染土地大賺1.3億

    檢警先查獲芫吉公司污染苗栗縣中港溪一案（圖中染紅處約3公里），又查獲和興鴻業公司濫倒廢酸液污染土地。（警方提供）

    檢警先查獲芫吉公司污染苗栗縣中港溪一案（圖中染紅處約3公里），又查獲和興鴻業公司濫倒廢酸液污染土地。（警方提供）

    2025/01/15 13:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕檢警2022年查獲桃園市芫吉公司承攬廢水處理營利，卻把具腐蝕性的強酸洗液水倒入數個縣市，苗栗縣中港溪因此被染紅長達3公里，保七總隊第三大隊中區中隊與台中地檢署針對該公司下游廠商調查，發現桃園的和興鴻業公司收廢酸液賺處理費，卻違法傾倒於苗栗苑裡地區，導致土地被重金屬污染，面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸，檢方查扣違法所得1億3360萬元，司機等現行犯6人羈押，全案依廢棄物清理法，將負責人等7人與和興鴻業公司（法人）起訴。

    此案由台中地檢署檢察官陳祥薇，指揮保七總隊第三大隊中區中隊、環境部環境管理署中區環境管理中心、調查局台中市調查處等單位偵辦，檢警於2023年發現苗栗縣苑裡鎮一片土地，遭棄置廢酸洗液，並逮捕現行犯6人，包含槽車司機及土地管理人，循線溯源查獲和興鴻業公司，是廢酸洗液再利用公司，卻未依核定再利用這些廢酸洗液，而是付費給土地管理人，再將廢酸洗液棄置於土地，造成土壤的重金屬超標。

    這塊土地是由魏姓男子，向地主承租，非法收受廢酸洗液，他宣稱土地是用來堆置水泥添加劑，以及其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途的水泥塊，現場另查獲堆置廢塑膠混合物、廢集塵灰及廢玻璃等事業廢棄物，初估面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2000公噸。

    檢警共查扣犯案車輛5輛與挖土機2部，台中地檢署向台中地方法院查扣不法所得1億3360萬元，台中地檢署以違反廢棄物清理法等罪名，將負責人等7人與和興鴻業公司（法人）起訴，聲明犯罪所得沒收。

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    被污染的土地，面積約5100平方公尺，相當於8.4個標準籃球場面積。（警方提供）

    魏男宣稱土地用於堆置或製造水泥塊。（警方提供）

    魏男宣稱土地用於堆置或製造水泥塊。（警方提供）

    苗栗環保局採集土壤，發現重金屬超標。（苗栗縣環保局提供）

    苗栗環保局採集土壤，發現重金屬超標。（苗栗縣環保局提供）

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