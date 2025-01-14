要求桃檢提供「簽結卷」被拒 鄭文燦律師質疑檢方辦私案、違反程序

桃園地院今天第3度傳喚鄭文燦進行準備程序庭，鄭文燦到法院時排隊接受安檢。（記者余瑞仁攝）

2025/01/14 22:16

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收受「林口特定區工五工業區」東側9.12公頃農地重劃會地主行賄500萬元案，桃園地院今（14）日第3度傳喚鄭文燦進行準備程序庭，法官進行桃園市政府2次會議紀錄勘驗，檢方直指從中可認定鄭主導會議並護航自辦重劃案；對此，鄭文燦當庭反駁檢方沒弄清楚其中1次會議與內政部營建署討論的是非關本案的41公頃範圍區段徵收是否改採市地重劃，且桃園市府依營建署指示辦理，卻被斷章取義。

律師團此前2度向法庭聲請桃園地檢署提供鄭案此前的「監聽卷」及「簽結卷」，被檢方以偵查不公開、涉及他人隱私回絕，律師團今天再度向法官提出請求檢方提供，檢辯為此在法庭上激烈交鋒。

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對於鄭文燦律師團再度要求提供監聽卷及簽結卷，公訴主任檢察官呂象吾舉案例回應，指監聽行賄案中發現收賄者是正常的事，此案檢方並無越權監聽問題，且監聽卷中涉及他人隱私、政治傾向等，因此不宜提供，他並舉例有周刊今天報導詳細監聽譯文內容，足見案件資料有外流情形，有侵害隱私疑慮；而前案簽結的公文中，檢察官有記載指示調查人員繼續蒐證，可見案件還在調查中，並非已告結案。

律師何祖舜反駁指出，通訊保障及監察法對監聽有嚴格要求，當監聽到非本案對象時，依法應於7日內向法院提出聲請，公訴檢察官所指的是個案，不能全盤套用在其他案件上，辯護人要求提供監聽卷，是要確認有無違反程序，事涉證據力。

何祖舜另質疑，前案既已簽結，不會因檢察官口頭指示就是仍在偵查中，若檢方認有繼續偵查必要，應該再簽分案，並發出指揮書指揮調查員續查，若非如此，「那就是私辦黑案」，是違反程序的行為；律師陳永來強調，簽結卷事關檢方先前曾認為鄭文燦「罪嫌不足」，有對鄭文燦有利的認定，而檢方起訴證據中也引用簽結卷部分內容，若不提供讓被告與律師處於武器對等，已然侵害被告訴訟防禦權。

對於檢辯的交鋒，法官僅載於庭訊筆錄，當庭未有裁示。

歷經3個多小時庭訊，鄭文燦直到入夜才離開桃園地院。（記者余瑞仁攝）

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