承造海巡28艘救難艇涉詐貸上億 慶富老董陳慶男改判5年4月

慶富老董陳慶男等人，承造海巡巡防救難艇，涉嫌詐貸上億元案，被高雄高分院從輕改判。（資料照）

2025/01/14 15:18

〔記者鮑建信／高雄報導〕慶富董座陳慶男承造海軍獵雷艦案，被判刑25年定讞後，又因海巡「巡防救難艇」購建案，涉嫌詐貸上億元案，今被高等法院高雄分院依違反銀行法等罪，判處有期徒刑5年4月，比原審少2個月。

判決書指出，2013年4月30日，洋巡總局公開招標100噸巡防救難艇28艘採購案，由慶富公司以總價金37億4200萬元得標後，每艘價格為1億3000萬，並於同年7月19日，雙方簽訂契約。

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慶富公司並以籌措資金建造巡防艇為由，在同年7月間，向兆豐銀行簽訂綜合授信契約書，包含「購料借款」額度為9億1360萬元。

不過，2016、2017年間，慶富集團急需資金周轉，竟指示下游廠商製作不實的合約書以及發票等文件後，向銀行貸款1億1745萬多元後，未把款項用於購建巡防救難艇，而用在個人或慶富集團資金調度，並因財務持續惡化，海巡署於2017年發函慶富公司解約，兆豐銀行因而發現受騙提告。

高雄地院依違反銀行法、詐欺取財等罪，判處陳慶男有期徒刑5年半，同案被告另有6人分別被判處1年8月至4年2月不等徒刑，陳等7人不服上訴。

高雄高分院上午宣判，陳慶男從輕改判5年4月，劉等6人則分別判處1年4月至4年2月不等徒刑，其中3人宣告緩刑，需支付國庫15萬元至50萬元，均可上訴。

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