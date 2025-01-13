國1南下中壢段7車追撞釀3傷 車流一度回堵6公里

國道1號南下64公里處（中壢段），傍晚發生多車追撞事故。（記者李容萍翻攝）

2025/01/13 21:48

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南下64公里處（中壢段），今（13）日傍晚5點49分發生多車追撞事故。據了解，現場為1輛大貨車、2小客貨車與4輛轎車共7車追撞，計有同車的3人受輕傷，因為適逢下班車流尖峰時段，車禍現場一度回堵超過6公里，經國道警察到場處理，現場事故約1小時後排除。

國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊、桃園市消防局第四大隊復旦分隊獲報上述地點有多輛車發生追撞車禍，無人員受困，經派3輛救護車前往協助，小客貨車25歲蘇姓駕駛因所繫安全帶在猛烈撞擊下有輕微挫傷婉拒送醫，同車的2名傷者皆意識清楚，包括34歲白姓男子、60歲高姓男子分由中壢、內壢分隊救護車送往聯新國際醫院救治。

請繼續往下閱讀...

至於詳細事故原因、肇事責任由警方調查釐清中。

國道1號南下64公里處（中壢段），傍晚發生多車追撞事故。（記者李容萍翻攝）

國道1號南下64公里處（中壢段），傍晚發生多車追撞事故。（記者李容萍翻攝）

國道1號南下64公里處（中壢段），傍晚發生多車追撞事故。（記者李容萍翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法