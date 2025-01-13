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    麥當勞打工疑遭主管性侵後輕生亡 被害少女另涉詐騙案不起訴

    在麥當勞打工的一名少女疑遭主管性侵後輕生，此案由士檢偵辦中；少女另涉詐騙案，士檢不起訴。（資料照）

    在麥當勞打工的一名少女疑遭主管性侵後輕生，此案由士檢偵辦中；少女另涉詐騙案，士檢不起訴。（資料照）

    2025/01/13 16:32

    〔記者溫于德／台北報導〕一名母親上網發文控訴，她的未成年女兒去麥當勞打工，未料疑遭男主管伸鹹豬手甚至性侵，女兒事後罹患憂鬱症並於去年11月輕生離世；男主管是否涉犯性犯罪尚由士林地檢署偵辦中，另該名少女被控曾將銀行帳戶等提供給詐團使用，導致多名被害人受騙匯款，案經士檢偵辦以少女死亡為由給予不起訴處分。

    不起訴處分指，去年6月這名少女上臉書瀏覽一則求職貼文，因誤信貼文內容，而與不明人士相加LINE成好友，後再被介紹給詐團成員「翊丞」，並經「翊丞」指示，少女將她新辦的銀行帳戶、提款卡與密碼提供給詐團另名暱稱為「涵」的成員。

    後來該帳戶被用作詐騙使用，詐團成員騙被害人只要上社群媒體按讚、追蹤，就可領取高額獎金，成功騙取2名被害人分別匯款1萬5000元、2萬4800元。事後這兩名被害人驚覺受騙，決定報警處理，少女因此被警方認定涉嫌幫助詐欺且有幫助洗錢犯行，函送士檢。

    案經士檢確認這名少女已於去年11月7日輕生死亡，決定依刑事訴訟法第252條之6「被告死亡」的規定做出不起訴處分。

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