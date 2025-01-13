7條通逃犯藏大批軍火！ 高市警攻堅查獲長短槍、123顆子彈

7條通逃犯藏大批軍火！雄警攻堅查獲長短槍、123顆子彈。（民眾提供）

2025/01/13 15:51

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄李姓男子（38歲）身揹7條通緝身分，包括毒品、詐欺等案，逃竄各地，新興分局昨（12）日掌握其藏匿地點，出動大批警力破門攻堅逮人，並在屋內搜出改造衝鋒槍、短槍共2支、123發子彈，強大火力令警方訝異，所幸及時搜獲遏止，將持續追查槍彈來源。

據了解，李男自2023年10月起因犯多件毒品、詐欺案，遭台北、士林、高雄、橋頭、雲林、台東等地檢署追緝，共計發布7條通緝令，他全台逃竄行蹤成謎，警方獲報可能藏匿林森路民宅內，還疑似擁槍自重，警方不敢有絲毫大意。

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新興分局昨天收網破門攻堅，迅速將李男壓制，並在屋內搜出1把改造MPX衝鋒槍，以及改造克拉克短槍1支、子彈123顆，火力十分強大，所幸被警方及時查獲，阻止對港都治安的危害。

警方除將李男解送歸案，同時依違反槍砲彈藥刀械管制條例、及毒品通緝等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，槍枝來源及是否涉及恐嚇或其他刑案，警方還要繼續追查、釐清。

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7條通逃犯藏大批軍火！高市警局新興分而攻堅查獲長短槍、123顆子彈，火力強大。（民眾提供）

7條通李姓逃犯藏大批軍火！高市警局新興分而攻堅查獲長短槍、123顆子彈。（民眾提供）

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