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    高雄少年與父賭氣離家躲宮廟 警助返家化解心結

    高雄少年阿明（化名，左一）與父賭氣離家躲宮廟受凍，警助返家化解父子心結。（民眾提供）

    高雄少年阿明（化名，左一）與父賭氣離家躲宮廟受凍，警助返家化解父子心結。（民眾提供）

    2025/01/13 11:37

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名少年阿明（化名）自去年12月23日晚上與父親口角，一時負氣離家出走，多日未歸音訊全無，因強烈冷氣團來襲，家屬擔心連日低溫，少年受凍，報案求助少年警察隊，警方查出他躲在嘉義宮廟、飢寒交迫，後又至台南某運輸公司擔任司機助理搬運貨物，警方將他帶回高雄與家人團聚。

    高市少年警察隊日前接獲一起16歲少年失蹤案，阿明自去年底因與父親起口角衝突，負氣離家出走，近日因適逢強烈冷氣團來襲，家屬擔心少年安全，求助警方協尋，少年警察隊發現少年不回應家人聯繫，並北上嘉義欲求助友人，因不知友人住處，一度藏身附近宮廟。

    阿明最後聯繫上朋友，一同前往台南某運輸交通公司應徵擔任司機助理，負責貨物搬運工作，員警查訪得知阿明工作地點，經向交通公司老闆細說原委後，利用阿明到公司載送貨物之際，向他耐心勸說，也轉達家人擔心他未攜帶保暖衣物又無零用錢，如何生活等關心，終於感動阿明，為免父親掛念，終於願跟隨警方南下返家。

    父親見他平安歸來相當欣慰，對於警方用心深表感謝，並表示會與小孩好好溝通，不會輕忽孩子的溝通及加強親子互動，警方也會持續協助後續輔導學習事宜，少年隊表示，設有關懷諮詢專線電話（07）3954648，視個案轉介教育局、社會局及少年輔導委員會等相關單位，提供協助少年解決或就學、就業相關輔導，民眾可多加運用。

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