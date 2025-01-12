彰化不老騎士檔車初體驗 遊台中身體不適變歷險記

阿伯單手扶額神情疲憊。（圖由警方提供）

2025/01/12 12:04

〔記者許國楨／台中報導〕彰化縣黃姓7旬阿伯最近剛學會騎檔車，前天特地帶著心愛寵物鳥，一路風塵僕僕騎到台中兜風，然臨返程途中卻因頭暈不適，只能暫停路邊休息，警方到場關心，阿伯婉拒協助，未料不到1個小時卻自行騎車至派出所求助，終於同意帶著愛鳥一同就醫，員警後續也聯繫家屬協助阿伯及機車平安回家。

台中市第三分局勤工派出所當晚7點多接獲報案，南區大慶街一名72歲黃姓阿伯疑身體不適，需要協助，員警到場果然在飲料店柱子旁發現單手扶額神情疲憊的阿伯，經了解，阿伯近日剛學會騎打檔車，當天特地帶著心愛的寵物鳥，從彰化住處一路騎車到台中遊玩，不但走訪舊市區，還專程光顧大型連鎖寵物用品店，帶著愛鳥進「大觀園」。

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未料卻在準備返回彰化時，突然感到頭暈目眩，只能暫停路邊稍作休息，因狀況遲遲未見好轉，附近商家見他久未離開神情不適，主動報警求助，阿伯向員警表示，整個人「馬西馬西（台語）（意指神志不清）」，感謝警方關心卻婉拒就醫，亦不願驚擾家人讓他們擔心。

面對阿伯的堅持，員警只能再三叮囑若感到任何不適，務必立刻報警求助，未料不到1小時後，阿伯竟緩緩騎車移動至派出所，步履蹣跚入內求助，員警見狀立刻通知救護車到場，而原想在派出所借住一晚的阿伯，經眾人耐心勸說，終於同意前往醫院進一步檢查身體狀況，員警也聯繫上他的兒女，分工協力將阿伯及機車都平安接返家。

第三分局提醒民眾，長輩自駕雖然令人佩服，但因疾病或隨著年紀身體機能退化，視覺、聽覺及反應速度逐漸遲緩，自行駕車或騎車風險相對提高，恐不敵長途駕駛的負荷，建議家人多多關心陪伴，讓出行更安全，而年節將近，若遇到街頭需要幫助的人，請不吝伸出援手多加關懷，通報警方到場提供最即時協助。

員警協助阿伯上救護車。（圖由警方提供）

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