1/10今彩539頭獎開3注！ 800萬獎落新北、雲林

1月10日開獎的第114000009期今彩539開出3注，第114000003期大樂透頭獎摃龜。（擷取自台灣彩券、資料照；本報合成）

2025/01/11 06:04

首次上稿 1-10 22:08

更新時間 1-11 06:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕1月10日開獎的第114000009期今彩539頭獎，由新北市三重區長元街9號1樓「鑫旺億商行」、雲林縣西螺鎮新豐里新德街38號「億億來彩券行」、雲林縣斗六市榴中里石榴路222之1號1樓「福茂彩券行」開出，每注可得800萬元；第114000003期大樂透頭獎則摃龜。

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第114000003期大樂透中獎號碼「14、29、35、36、37、49。特別號：40」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共43注中獎，每注可得6萬2961元；肆獎共81注中獎，每注可得2萬1486元；伍獎共2082注中獎，每注可得2000元；陸獎共2602注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7309注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8910注中獎，每注可得400元。

第114000003期49樂合彩中獎號碼為「14、29、35、36、37、49」。四合2注中獎，每注可得20萬元；三合共102注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3456注中獎，每注可得1250元。

第114000009期今彩539中獎號碼為「09、11、15、18、20」，頭獎開出3注，每注可得800萬元；貳獎共290注中獎，每注可得2萬元；參獎共9284注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬8728注中獎，每注可得50元。

第114000009期39樂合彩中獎號碼為「09、11、15、18、20」，四合共9注中獎，每注可得21萬2500元；三合共499注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5575注中獎，每注可得1125元。

第114000009期3星彩中獎號碼為「341」，壹獎共39注中獎，每注可得5000元。

第114000009期4星彩中獎號碼為「1230」，壹獎共33注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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