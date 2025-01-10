守護第一線消防員職安 新北邀韓指揮官交流

新北市消防局今天啟動新消防職安元年；新北市政府秘書長柯慶忠（中）主持揭幕，包括韓國消防災難本部前本部長權純慶（左）、新北市消防局長陳崇岳（右）見證歷史一刻。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/10 22:15

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局守護第一線消防員職業安全，今天舉辦「消防人員職業安全衛生暨災害搶救實務研討會」，邀請國內外消防專家、消防學術機構代表及各地消防員與會，特別邀請韓國首爾消防災難本部前本部長權純慶，探討如何強化保障消防員職安，為新北消防職安元年揭幕。

新北市消防局今天在緊急應變指揮學院（ERCA）辦理「消防人員職業安全衛生暨災害搶救實務研討會」，透過虛擬實境火場等情境演練，讓各級消防指揮官曾比擬真實災況的情境中，掌握出勤同仁動態，因應不同場所危險屬性，提前部屬、撤離消防員，輔以雲梯車、消防機器人、空拍機、熱顯像儀及重機具進駐，全面確保消防職安。

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新北市消防局在前局長黃德清任內，2013年著手深耕救災安全；2017年起，推動火場安全小組（RIT），強化火災搶救作業編組；2018年敬鵬大火後，為投入於職業安全衛生，進一步探討災害搶救、緊急救護、駐地安全、教育訓練及人員衛生健康等五大領域。

有鑑於消防屬於高風險職業，消防員持續精進技能、培育應變能力，接受專業訓練，另因法規政令擴編工作範疇，讓救災人員肩負勤業務壓力，也引進美國NFPA 1500以及東京消防廳安全推進部經驗，建構專屬新北市政府消防局適用的「消防機關安全衛生管理系統實施指引」。

新北市消防局今年起，配合中央所制訂五年中程計畫，依據新修正的消防法職安專章成立工作安全作業輔助團隊，提升消防工作的安全管理，進一步改善廳舍環境設施安全等，透過研討會的首長宣示並結合產業職安輔導團隊努力，今天更宣示2025年為新北市消防局啟動新消防職安元年；權純慶也針對首爾推動職安衛生策略，分享韓國經驗、交流，並體驗ERCA模擬災害情境，肯定新北市消防局推動職安成效。

新北市消防局長陳崇岳表示，他上任首要就是保護所有消防人員安全，有效提升消防員安全文化認同，全面檢視安全標準與作業程序，透過不斷深化宣導與教育訓練，因應多元風險與挑戰，與同仁攜手打造更安全、更完善工作環境。

新北市消防局今天啟動新消防職安元年；新北市政府秘書長柯慶忠主持揭幕，包括韓國消防災難本部前本部長權純慶、新北市消防局長陳崇岳等多國消防指揮官、代表，見證歷史一刻。（記者吳仁捷翻攝）

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