滷肉忘關火！透天厝差點火燒厝 靠住警器解危

屋主煮了一鍋滷肉，卻忘記關火就出門，整棟透天厝濃煙密布，差點火燒厝。（東原分隊提供）

2025/01/10 21:43

〔記者楊金城／台南報導〕台南市東山區東原里1戶透天厝今天（10日）下午發生火警，屋主煮了一鍋滷肉，卻忘記關火就出門，整棟透天厝濃煙密布，差點火燒厝，所幸家有裝設住宅用火災警報器，及時發出警報，鄰居聽見報警，阻止火災發生。

屋主農忙忘了火爐上正煮滷肉，「鬧」出火警，東原消防分隊長陳中和接獲通報，帶領隊員賴哲璋、沈哲弘、蔡其君、役男林辰韓、李峻豪及義消多人到場灌救，在透天厝屋外就聞到濃厚燒焦味，屋內煙霧彌漫，住警器警報作響。

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消防員破門進入，關掉瓦斯爐火，打開窗戶排煙，搜索各房間確認無人受傷受困。

陳中和指出，幸好屋主裝設住宅用火災警報器發揮功能，發出鳴叫警報聲才讓鄰居及時發現報案，避免火災。

台南市消防局第一救災救護大隊大隊長邱國禎說，年節將至，民眾用火用電增加，使用爐火記得人離火熄。天氣寒冷使用電暖爐，應與易燃物品保持1公尺以上的距離。

台南市消防局局長李明峯鼓勵民眾裝設住宅用火災警報器，萬一火災時可適時發揮警報作用，提醒住戶做出正確的處置、逃生。

位在台南東山區山區的東原里透天厝屋主煮了一鍋滷肉，忘記關火就出門，差點火燒厝。（東原分隊提供）

屋主煮了一鍋滷肉，卻忘記關火就出門，導致整棟透天厝濃煙密布，差點火燒厝。（東原分隊提供）

裝設住宅用火災警報器，是救命、逃生的關鍵之一。（台南市消防局提供）

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