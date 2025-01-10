造謠「北榮爆疫情」 涉案許男改由調查局接手偵辦

法務部調查局。（資料照）

2025/01/10 18:22

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路社群近日流傳「台北榮總醫院爆發麻疹疫情」，引起民眾恐慌，涉嫌造謠的53歲許姓男子，昨先被警方逮捕，今日調查局再接手調查，隨後移送士檢。

近日有網友透過社群發文稱「台北榮總麻疹流行，門診的N95都戴上了」，貼文迅速發酵，引起社會大眾恐慌，甚至造成民眾紛紛搶打疫苗，連政府相關單位也緊急調查疫情和疫苗存儲量。

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台北榮總雖緊急闢謠，正式發文澄清是假訊息，但收效不大。士林地檢署也緊急組成專案小組，責令台北市警方立即根據發文者IP進行調查。

昨日晚間台北市警方循線查出涉案的許姓男子家住北市天母，持通知書要求許男配合到案，帶往天母派出所調查。

警訊中，從事醫療業務行業的許嫌供稱，只是為了提醒民眾防疫觀念，並非惡意造謠。

警方訊後先行飭回，將依違反傳染病防治法、社維法等罪嫌函送士林地檢署偵辦。

不過，由於全案案情和敏感度引發社會不安氛圍，調查局得知北市警方已將造謠者查獲，隨即知會警方將案卷一併送交調查局接手，今日經調查局深入調查後，依法移送士檢。

根據現行法條規範，許男行為可能涉及「傳染病防治法」第63條，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，最高可處3年有期徒刑、拘役或科或併科50萬元罰金。

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