逃亡24年誤認過了殺人罪追訴期！陳來發今被判刑15年

殺人犯陳來發（中）今被判刑15年。（資料照）

2025/01/10 17:59

〔記者溫于德／台北報導〕綽號「陳老師」的66歲男子陳來發，涉於26年前討債時持開山刀砍殺被害人致死；陳歷經多年逃亡以為躲過25年追訴期，不知殺人罪追訴時效為永久，前年12月外出被警方逮捕，由檢方將陳起訴。士林地院國民法官今依殺人罪對陳判刑15年；可上訴。判決理由尚待提供。

士院提供判決理由指，陳來發僅坦承到場協商債務，卻矢口否認砍死被害人，然依證人證述並綜合現場勘查報告等，足認陳男攻擊被害人致死；國民法官並審酌陳男僅因被害人拒絕抵債條件，先喝令他人開槍，陳男再持開山刀砍死對方，且犯後隨即逃逸直至通緝24年才被查獲，法院審理時又表現出卸責的態度，至今又未向被害人家屬道歉等情，依殺人罪判刑15年。

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我國刑法於2019年修法，殺人案發生死亡結果者，追訴權時效從原本30年改為無追訴權時效；因此陳來發即便犯後逃亡24年，仍因追訴權時效進行中並適用新法，追訴時效仍為永久。

檢警調查，1999年12月10晚間7時許，陳來發與陳姓大哥、兩名小弟，共赴台北市社子島一家卡拉OK向被害人討債；雙方一言不合起衝突，陳來發拿刀砍向被害人，導致對方送醫兩天後身亡。

陳來發犯案後遠走他鄉，也因爲熟悉警方辦案技巧，數年來不僅沒固定住所，為躲避追查，陳也會晝伏夜出，就算出門也多以步行、騎腳踏車為主，以避免騎車、開車遇警方臨檢，身上也從不攜帶任何證件，行徑極為小心。

警方後來接獲線報指陳來發疑自認風頭已過，又出現在社子島一帶；並掌握陳常跟朋友到社子島一家越南小吃店喝酒聚會，前年12月某日，趁他又出現在小吃店時逮人。檢方偵結依殺人罪將陳起訴，士院國民法官審結今宣判。

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