教保員被控對18孩童巴頭、打背 台南某幼兒園回應了

台南某幼兒園遭控教保員疑對小朋友不當管教。（記者吳俊鋒攝）

2025/01/10 18:59

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市議員林燕祝今天帶著家長控訴歸仁某幼兒園教保員施虐，對小孩「巴頭」、「打背」等，行為粗暴，警方獲報後已展開調查，將報請檢察官指揮偵辦；園方也回應，絕不隱匿、包庇，第一時間已將涉案老師停職，面對司法。

園方指出，目前全力配合各單位的調查作業，另外，也正逐一到受害小朋友的家庭拜訪、道歉，會以最大誠意尋求諒解與和解。

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雖然這是教保員的個人行為，但園方坦承必須承擔監督不週之責，虛心接受各界批評指教，未來每天會加強課堂巡查，且隨時察看監視器畫面，確實掌握師生間的互動，避免類似情況再發生。

涉案教保員任職約10年

園方人員私下透露，看到監視器畫面，發現真的有不當管教時都很訝異，情節較嚴重的教保員，任職約10年，之前一切正常，沒想到竟會如此對待小朋友。

初步了解，被控訴受虐的18位小朋友中，昨天僅3名未到幼兒園上課，其餘正常出席；警方也調閱從去年12月到本週一的監視器畫面，持續釐清案情中。

歸仁警分局也主動聯繫孩子疑似有遭不當管教的家長，是否要提告，截至今天傍晚，已5人完成筆錄，全案報請檢察官指揮偵辦。

針對報案家長的指控，歸仁分局調閱2名孩子在小班與幼幼班的監視器畫面，據了解，小班的教保員確實有不當管教的行為；至於幼幼班，因硬碟故障，警方已查扣、送修，進一步釐清，並深入調查涉案人數。

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