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    首頁　>　社會

    彰化縣10大違停檢舉路段出爐 第1名跌破眼鏡

    彰化縣去年10大違規停車檢舉路段，田中鎮高鐵二路，以841件奪下年度檢舉寶座。（警方提供）（記者湯世名攝）

    彰化縣去年10大違規停車檢舉路段，田中鎮高鐵二路，以841件奪下年度檢舉寶座。（警方提供）（記者湯世名攝）

    2025/01/10 17:43

    〔記者湯世名／彰化報導〕民眾停車前，最好睜大眼睛看清楚，避免荷包大失血，彰化縣警局交通隊公布去年10大違規停車檢舉路段，幾乎全由彰化市與員林市包辦，不過常年在榜外的田中鎮高鐵二路，卻以841件檢舉違停直衝第1名，奪下年度寶座，跌破警方眼鏡，研判該處雖位處偏僻，但停車亂象嚴重，有民眾看不下去，因此特意針對亂停車檢舉。

    彰化縣警局交通隊整理出全縣去年1至12月底，用路人最常被檢舉開單的10大違規停車路段，分別是田中鎮高鐵二路841件、彰化市旭光路799件、員林市民權街790件、彰化市辭修路606件、員林市中山路2段553件、彰化市博愛街543件、彰化市三民路460件、彰化市中正路2段457件、員林市中正路360件、彰化市曉陽路342件，合計開單總件數達5751件。

    交通隊指出，10大違規檢舉路段幾乎全部由彰化市、員林市包辦，且違規行為以人行道、併排臨停為大宗，可見人口愈密集都會區，被民眾通報違規停車的機率就愈高；例如彰基旭光路上的人行道，就因為該區人口密集，不少民眾為圖洽公或看診方便，就近把機車停在人行道上，或者汽車並排停車，殊不知都被通報違規停車，警方接獲通報都會前往取締。

    交通隊說，車輛違停人行道、紅線，依道路交通管理處罰條例處600元以上1200元以下罰鍰；若是汽車併排臨停則處2400元罰鍰。交通隊並提醒，不要為了貪圖一時的方便就違規停車，否則除了可能會被檢舉開紅單，還有可能因違規停車，而危害到他人行車安全。

    彰化縣去年10大違規停車檢舉路段，彰化市旭光路以799件奪下第2名。（警方提供）

    彰化縣去年10大違規停車檢舉路段，彰化市旭光路以799件奪下第2名。（警方提供）

    彰化縣警局交通隊公布去年10大違規停車檢舉路段，員林市民權街以790件奪下第3名。（警方提供）

    彰化縣警局交通隊公布去年10大違規停車檢舉路段，員林市民權街以790件奪下第3名。（警方提供）

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