大貨車國1彰化段追撞拖吊車翻覆 車流回堵5公里

肇事大貨車撞到拖吊車，車輛翻覆後滑行到內側及中線車道，造成後方車流回堵。（國道警方提供）

2025/01/10 17:09

〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號南下彰化田尾路段，今（10日）中午發生大貨車翻覆意外，廖姓貨車駕駛行駛外車道，卻追撞在路肩執行故障救援的拖吊車，貨車撞擊後翻覆在內車道，又造成後方車輛閃避不及而追撞，事故造成1人受傷，無生命危險，也讓後方車流回堵5公里。

國道警方表示，今日12時20分獲報，國道1號南向217公里發生車禍意外事故，初步調查，廖男（45歲）原本駕駛大貨車行駛於外線車道，卻不慎追撞停在路肩執行道路救援的拖吊車，大貨車撞擊後車輛立即翻覆，一路滑行到內側及中線車道，一輛洪男（52歲）駕駛的自小貨車，因閃避不及追撞。

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警方指出，廖男肇事後一度受困車內，經眾人救出後緊急送往醫院急救，受有左手骨折狀況，幸無生命危險，該起車禍造成南下車流回堵近5公里，已於13時15分排除，相關肇事經過及原因正在釐清中。

警方強調，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，並呼籲「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生

肇事貨車左車門全毀，後視鏡撞飛，廖姓駕駛一度受困車內。（民眾提供）

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