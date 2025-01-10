為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    大貨車國1彰化段追撞拖吊車翻覆 車流回堵5公里

    肇事大貨車撞到拖吊車，車輛翻覆後滑行到內側及中線車道，造成後方車流回堵。（國道警方提供）

    肇事大貨車撞到拖吊車，車輛翻覆後滑行到內側及中線車道，造成後方車流回堵。（國道警方提供）

    2025/01/10 17:09

    〔記者陳冠備／彰化報導〕國道1號南下彰化田尾路段，今（10日）中午發生大貨車翻覆意外，廖姓貨車駕駛行駛外車道，卻追撞在路肩執行故障救援的拖吊車，貨車撞擊後翻覆在內車道，又造成後方車輛閃避不及而追撞，事故造成1人受傷，無生命危險，也讓後方車流回堵5公里。

    國道警方表示，今日12時20分獲報，國道1號南向217公里發生車禍意外事故，初步調查，廖男（45歲）原本駕駛大貨車行駛於外線車道，卻不慎追撞停在路肩執行道路救援的拖吊車，大貨車撞擊後車輛立即翻覆，一路滑行到內側及中線車道，一輛洪男（52歲）駕駛的自小貨車，因閃避不及追撞。

    警方指出，廖男肇事後一度受困車內，經眾人救出後緊急送往醫院急救，受有左手骨折狀況，幸無生命危險，該起車禍造成南下車流回堵近5公里，已於13時15分排除，相關肇事經過及原因正在釐清中。

    警方強調，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，並呼籲「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生

    肇事貨車左車門全毀，後視鏡撞飛，廖姓駕駛一度受困車內。（民眾提供）

    肇事貨車左車門全毀，後視鏡撞飛，廖姓駕駛一度受困車內。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播